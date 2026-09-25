50 bicicletas serão sorteadas durante programação infantil dos 112 anos

Para concorrer às bicicletas, é necessário realizar a inscrição pelo PVH+

Uma comemoração preparada especialmente para as crianças vai ganhar um presente a mais durante os 112 anos de Porto Velho. No dia 3 de outubro, a Prefeitura realizará o sorteio de 50 bicicletas durante o Porto Velho Kids – Festa da Alegria, programação que reunirá crianças e famílias em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Para concorrer às bicicletas, é necessário realizar a inscrição pelo PVH+. O cadastro está disponível na plataforma e será utilizado para a participação no sorteio.

Um ponto importante é que a criança contemplada deverá estar presente no momento do sorteio para que o prêmio possa ser retirado. Caso o sorteado não esteja no local, não será possível realizar a entrega da bicicleta.

As inscrições podem ser feitas pelo PVH+:

Para o prefeito Léo Moraes, o sorteio foi pensado como mais uma forma de tornar a comemoração especial para o público infantil.

PROGRAMAÇÃO

O dia 3 de outubro será especialmente dedicado ao público infantil dentro da programação dos 112 anos. O Porto Velho Kids – Festa da Alegria será realizado a partir das 18h, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com estrutura preparada para receber crianças e suas famílias.

Entre as atrações estão Furacão Kids, Bozo e Lelê e DJ Rodrigo Tavares. A programação também contará com apresentação nacional da Vila Kids e encerramento com show da Banda K7.

A proposta é proporcionar uma noite de diversão para diferentes idades, reunindo personagens, músicas e atrações infantis em um dos principais espaços históricos da capital.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)