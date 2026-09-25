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Hospital Universitário abre novas perspectivas para estudantes da área da saúde em Porto Velho

O primeiro Hospital Universitário de Rondônia começa a ganhar vida também para quem está se preparando para atuar na saúde. Além de ampliar a assis...

25/09/2026 09h06
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
 Primeiros atendimentos começam no dia 28 de setembro, inicialmente nas especialidades de cardiologia, ortopedia e oftalmologia
 Primeiros atendimentos começam no dia 28 de setembro, inicialmente nas especialidades de cardiologia, ortopedia e oftalmologia

O primeiro Hospital Universitário de Rondônia começa a ganhar vida também para quem está se preparando para atuar na saúde. Além de ampliar a assistência à população, a unidade abre novas possibilidades de formação prática para estudantes da Universidade Federal de Rondônia (Unir), aproximando ainda mais o aprendizado acadêmico da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os primeiros atendimentos começam no dia 28 de setembro, inicialmente nas especialidades de cardiologia, ortopedia e oftalmologia.

Um sonho que também é dos estudantes

Para Raíssa Araújo Silva, acadêmica do 7º período de Enfermagem da Unir e representante do Centro Acadêmico, acompanhar esse início tem um significado especial.

Para Raíssa Araújo, acompanhar o início do Hospital Universitário representa a realização de um sonho antigo da comunidade acadêmica

Além da formação acadêmica, a nova estrutura chega para ampliar a oferta de atendimento especializado. Atualmente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mais de 12 mil pacientes aguardam atendimento em ortopedia, cerca de 3,5 mil em oftalmologia e 3,2 mil em cardiologia.

O atendimento será organizado pelo modelo de Oferta de Cuidados Integrados (OCI), reunindo consulta especializada e exames necessários ao acompanhamento do paciente. A estrutura contará com raio-X, eletrocardiograma, exames laboratoriais, tomografia e ultrassom.

Para o prefeito Léo Moraes, o início dos atendimentos representa a concretização de uma expectativa histórica da capital.

“Porto Velho tem mais de 100 anos e esse é um sonho antigo da nossa população que começa a se tornar realidade. No dia 28 de setembro, iniciamos os atendimentos em cardiologia, ortopedia e oftalmologia e esse é só o começo. A proposta é avançar, ampliar as especialidades e fazer com que o Hospital Universitário seja cada vez mais uma referência para a nossa população e também para a formação dos futuros profissionais de saúde”, destacou o prefeito.

O início dos serviços integra a parceria entre Prefeitura de Porto Velho, Unir e Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), unindo assistência especializada e formação profissional em uma mesma estrutura.

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Texto:Helen Paiva

Fotos:Hellon Luíz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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