Feirão do Emprego oferece mais de mil vagas em Porto Velho neste sábado (26)

As vagas contemplam diferentes perfis, incluindo profissionais experientes, jovens aprendizes, estagiários, PCDs e pessoas com mais de 50 anos

A busca por uma oportunidade de trabalho vai ganhar um grande ponto de encontro em Porto Velho neste sábado (26). A segunda edição do Feirão de Emprego acontece amanhã, das 8h às 17h, reunindo mais de 100 empresas e expectativa de oferta superior a mil vagas.

Durante todo o dia, equipes de Recursos Humanos estarão na Escola Padrão, na avenida Amazonas, nº 6.363, bairro Cuniã, para receber trabalhadores, analisar currículos, conhecer perfis profissionais e realizar entrevistas.

As oportunidades serão destinadas a diferentes públicos, desde quem já possui experiência até quem busca a primeira chance no mercado. Também haverá vagas para jovens aprendizes, estagiários, pessoas com deficiência (PCD), profissionais com mais de 50 anos e trabalhadores interessados em mudar de área.

ENTREVISTAS NO LOCAL

Raimundo Alencar destacou que o evento reunirá empresas de diferentes segmentos para aproximar, de forma prática, trabalhadores e empregadores

Um dos principais diferenciais do Feirão será a possibilidade de aproximar candidato e empregador no mesmo ambiente. As empresas poderão realizar etapas dos processos seletivos durante o evento e, conforme os critérios de cada empregador, alguns participantes poderão avançar na seleção e sair com uma contratação encaminhada.

“O trabalhador poderá encontrar várias empresas em um único lugar e participar de diferentes processos. Nossa equipe também estará preparada para orientar quem precisar, inclusive na elaboração do currículo, para que a pessoa possa aproveitar melhor as oportunidades disponíveis”, explicou o diretor do Sine Municipal, Vinicius Gonzato.

Para o prefeito Léo Moraes, o Feirão cria uma ponte direta entre as oportunidades disponíveis e quem está procurando uma colocação profissional. “Amanhã queremos ver muita gente chegando com esperança e saindo com novas possibilidades. Teremos mais de 100 empresas reunidas e mais de mil oportunidades previstas. É uma chance de colocar frente a frente quem quer trabalhar e quem precisa contratar, movimentando também a economia da nossa cidade”.

SERVIÇO

O segundo Feirão de Emprego será realizado amanhã, sábado (26), das 8h às 17h, de forma ininterrupta, na Escola Padrão, localizada na avenida Amazonas, nº 6.363, bairro Cuniã.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)