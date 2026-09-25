Sexta, 25 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesBolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto VelhoCidadesPrefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade GeralPrevisão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvensGeralPrevisão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firmePolíticaGestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
Saúde Saúde

Anvisa proíbe lotes irregulares de medicamento para esclerose múltipla

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União

25/09/2026 10h01
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de dois lotes do medicamento Ocrevus (ocrelizumabe) 300 mg/10 ml. Os lotes são o H7953B14 e o H7953B06. A resolução foi publicada nesta sexta-feira (25) no Diário Oficial da União .

O Ocrevus teve o registro aprovado pela Anvisa em 2022 e é indicado para tratamento de pacientes com as formas recorrentes de esclerose múltipla e esclerose múltipla progressiva primária.

Em nota, a Anvisa informou que os produtos foram distribuídos em julho pela Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e que a empresa não está autorizada a atuar no mercado farmacêutico, incluindo o ato de distribuir, comercializar ou importar medicamentos.

A chamada Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa, de acordo com a agência, está inativa desde outubro de 2025.

“Apesar de os produtos terem sido regularmente fabricados pela empresa detentora do registro do medicamento, esses lotes eram destinados a outros países e não ao Brasil”, informou a nota.

“Dessa forma, não é possível garantir que tenham sido mantidas as condições sanitárias necessárias à conservação e à integridade do medicamento ao longo de toda a cadeia de distribuição até sua entrada no país, ocorrida de forma irregular”, completou.

Além da apreensão dos lotes, a medida proíbe o armazenamento, a venda, a distribuição, a exportação, a importação, a propaganda e o transporte do produto.

“Somente os dois lotes estão proibidos por terem origem irregular”, reforçou a Anvisa.

Falsificação

Ainda de acordo com a agência, a empresa Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda já havia sido autuada por causa da distribuição de medicamentos falsificados. “Na ocasião, o caso foi encaminhado às autoridades policiais”.

A Agência Brasil entrou em contato com a Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e aguarda posicionamento.

Medicamentos manipulados

A resolução da Anvisa também determina o recolhimento de todos os medicamentos manipulados estéreis produzidos pela empresa ICT Farmacêutica Ltda. no período de 31 de agosto a 2 de setembro de 2026. A medida suspende a venda, distribuição, manipulação e divulgação dos produtos.

“Foram constatadas deficiências críticas nas instalações, utilidades, qualificação de sistemas, monitoramento ambiental, processos assépticos, validação de esterilização, filtração esterilizante, integridade de recipientes e sistema de garantia da qualidade, comprometendo a garantia da esterilidade, qualidade, segurança e eficácia das preparações manipuladas”, informou a nota.

A Agência Brasil entrou em contato com a ICT Farmacêutica Ltda. e aguarda posicionamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Saúde Anvisa proíbe propaganda de caneta emagrecedora Semavy
Saúde Governo pede à Conitec incorporação de canetas emagrecedoras no SUS
Saúde Brasileiros se sentem mais saudáveis do que são, diz pesquisa
Saúde Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet
Saúde Em 30 anos, obesidade triplica no país e atinge 1/4 da população
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
32°
Tempo nublado

Mín. 25° Máx. 42°

38° Sensação
2.57 km/h Vento
62% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 22° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Domingo (27/09)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
4
Política - Há 6 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
5
Política - Há 7 dias atrás Marcos Rogério diz que Governo não é prêmio e defende gestão focada em soluções
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias