Bolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto Velho

Produção seguirá por dez dias, em três turnos, reunindo trabalho, aprendizado e dedicação para preparar uma homenagem à população de Porto Velho

A comemoração dos 112 anos de Porto Velho começa a ganhar um sabor especial. Nesta quinta-feira (24), teve início, no Senac, a produção do tradicional bolo que fará parte das celebrações do aniversário da cidade.

Serão 112 metros de comprimento e mais de duas toneladas de bolo, preparados em uma grande operação que vai mobilizar mais de 200 pessoas, entre alunos, professores, equipe técnica e coordenadores.

A produção seguirá durante dez dias, com equipes trabalhando nos períodos da manhã, tarde e noite. Mais do que preparar um dos momentos mais esperados da programação, a iniciativa reúne aprendizado, dedicação e muitas mãos envolvidas em uma homenagem à população de Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes destacou o significado da iniciativa para a celebração do aniversário da capital.

E a receita deste ano terá uma surpresa: um toque regional, pensado especialmente para representar os sabores e a identidade da nossa terra. O ingrediente, porém, será mantido em segredo até o grande dia. A receita completa será divulgada ao final do evento.

A preparação é resultado de uma parceria entre o Sistema Fecomércio Rondônia, Sesc, Senac, sindicatos empresariais e demais parceiros, somando esforços à programação preparada para celebrar mais um capítulo da história da capital.

Todo o bolo será custeado pelo Supermercado IG, parceiro da iniciativa.

A celebração dos 112 anos de Porto Velho busca aproximar a população da história e das tradições da cidade, transformando o aniversário em um momento de encontro, pertencimento e valorização de quem ajuda a construir a capital todos os dias.

Quando os 112 metros de bolo estiverem prontos, cada pedaço vai carregar um pouco desse trabalho coletivo e do carinho preparado para celebrar Porto Velho junto com a sua população.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Carla Maia

Fotos:Emdur

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)