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Noite Celebrar abre programação dos 112 anos com grandes atrações em Porto Velho

Música, fé e celebração vão marcar o início da programação pelos 112 anos de Porto Velho. No dia 1º de outubro, a avenida Sete de Setembro, em fren...

25/09/2026 15h53
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Programação terá shows nacionais de Bruna Karla e Flávio Vítor Jr., além de apresentações de artistas de Porto Velho e participação do DJ Leylson
Programação terá shows nacionais de Bruna Karla e Flávio Vítor Jr., além de apresentações de artistas de Porto Velho e participação do DJ Leylson

Música, fé e celebração vão marcar o início da programação pelos 112 anos de Porto Velho. No dia 1º de outubro, a avenida Sete de Setembro, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, receberá a Noite Celebrar, reunindo atrações nacionais e artistas locais em uma programação preparada para toda a família.

A noite terá como grandes atrações nacionais Bruna Karla e Flávio Vítor Jr., dois nomes conhecidos da música cristã brasileira. A programação também abrirá espaço para os talentos da capital, com apresentações de Cris Loren e Fernanda Lopes, além da participação do DJ Leylson.

A proposta é reunir moradores de diferentes regiões da cidade em uma noite de adoração e música, tendo como cenário um dos principais cartões-postais e símbolos históricos de Porto Velho.

Para a presidente da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, a programação foi construída para proporcionar um momento especial para as famílias.“Será uma noite de fé, música e encontro das famílias. Teremos grandes atrações nacionais, mas também artistas da nossa terra participando desse momento tão importante para Porto Velho”.

A Noite Celebrar integra a programação preparada para marcar os 112 anos da capital e será o primeiro dos grandes encontros realizados na região da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré durante as comemorações.

O prefeito Léo Moraes afirma que a abertura foi pensada para reunir a população em um momento de gratidão pela trajetória da cidade.“Queremos começar essa celebração agradecendo por Porto Velho e por todas as pessoas que fazem parte da nossa história. Será uma noite para reunir as famílias, cantar, celebrar a fé e abrir juntos a programação dos 112 anos da nossa cidade”.

Texto:Jhon Silva

Fotos: Divulgação

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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