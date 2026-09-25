Sorocaba recebe abertura da etapa da 8ª Região Esportiva dos Jogos da Melhor Idade (Jomi)

No sábado, acontece a cerimônia de abertura, às 13h, no Ginásio Municipal Dr. Gualberto Moreira - Foto: Edson Sousa

Os Jogos da Melhor Idade (Jomi) retornam neste fim de semana. Sorocaba abre no sábado (26) e domingo (27) a etapa da 8ª Região Esportiva, que terá suas atividades diluídas em municípios vizinhos até o fim de outubro.

No sábado, acontece a cerimônia de abertura, às 13h, no Ginásio Municipal Dr. Gualberto Moreira. Na sequência, às 15h, no mesmo local, tem início as disputas por medalhas na dança de salão e coreografia. Já domingo, estão programados os jogos de basquete 3×3 e tênis de mesa.

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De Sorocaba, a etapa da 8ª Região do Jomi viaja até Alumínio, que sedia nos dias 3, 6 e 7 de outubro as provas de atletismo e os jogos de bocha. Entre os dias 19 e 20, mais uma remessa de modalidades, desta vez em Itupeva, que abriga buraco, dominó, truco e xadrez. Todas essas atividades estão sujeitas a alteração de datas e sedes.

Os atletas com os melhores índices nesta etapa da 8ª Região Esportiva garantem vaga na final estadual do Jomi, que ocorre entre 27 de novembro e 2 de dezembro, em Tupã.

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Serviço

Cerimônia de abertura da etapa da 8ª Região Esportiva do Jomi