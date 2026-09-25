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Previsão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firme

Durante a manhã, a elevada umidade e o resfriamento noturno favorecem a formação de nevoeiros no leste paulista, com possibilidade de redução da vi...

25/09/2026 14h58
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 27 graus.
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 27 graus.

Neste domingo, a atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo manterá o tempo firme, com predomínio de sol.

Durante a manhã, a elevada umidade e o resfriamento noturno favorecem a formação de nevoeiros no leste paulista, com possibilidade de redução da visibilidade em alguns pontos.

Ao longo do dia, as temperaturas entram em elevação, proporcionando uma tarde quente e abafada. Com o aquecimento e a atuação do ar seco, a umidade do ar diminui, atingindo valores abaixo de 30% nos setores oeste e norte do Estado.

Diante desse cenário, recomenda-se atenção à baixa umidade do ar e à hidratação, especialmente durante os períodos mais quentes do dia. Na capital, as temperaturas variam entre 17°C e 27°C. Em Presidente Prudente, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Em dias de tempo quente e seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.

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