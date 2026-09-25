Centro Paula Souza abre inscrições para bolsas de intercâmbio cultural no exterior

Estão abertas até 17 de outubro as inscrições para a 15ª edição do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). O programa oferece a estudantes de Etecs e Fatecs mais de 500 bolsas de estudos para cursos intensivos de inglês e espanhol no exterior. Os destinos incluem Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Espanha, com embarques programados para o ano de 2027. As inscrições devem ser feitas pelo site https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos .

Durante quatro semanas, os contemplados terão uma imersão na vivência internacional com 20 horas semanais de aulas de idioma, além de visitas técnicas e atividades culturais. A bolsa cobre passagens aéreas de ida e volta em classe econômica, hospedagem em residência familiar com café da manhã e jantar, seguro-saúde internacional, transporte local no destino, material didático e certificado de conclusão.

O benefício inclui auxílio financeiro para despesas pessoais. Os alunos também recebem chip de celular e kit de viagem. Para os destinos nos Estados Unidos e Canadá, a bolsa contempla as taxas consulares, os custos de registro no sistema de estudantes norte-americano (SEVIS) e o suporte administrativo para a emissão do visto.

Quem pode participar

As oportunidades são voltadas a estudantes regularmente matriculados nas Etecs e Fatecs. Para participar, o candidato deve preencher a ficha de inscrição indicando sua unidade, modalidade de ensino e curso correspondente.

A seleção é realizada com base na análise de requisitos e no desempenho acadêmico dos candidatos. Estudantes que já participaram de edições anteriores do Intercâmbio Cultural ou de outros programas presenciais de mobilidade internacional do CPS com bolsa não são elegíveis para esta edição. Para mais informações sobre os critérios de participação, acesse o edital completo no site https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos .