Previsão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvens

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 31 graus.

Neste sábado, o dia será marcado pelo sol entre algumas nuvens na maior parte do Estado, devido à atuação da massa de ar seco.

Pela manhã, há possibilidade de nevoeiros na faixa leste, favorecidos pelo resfriamento noturno e pela elevada umidade, com dissipação ao longo da manhã.

Com o aquecimento, as temperaturas se elevam e a umidade do ar diminui, próximo de 30% principalmente no norte paulista. Na faixa leste, podem ocorrer chuviscos, associadas ao calor e a umidade proveniente do oceano.

Na capital, as temperaturas variam entre 16°C e 31°C. Em Bauru, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Em dias de tempo quente seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.