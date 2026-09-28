De águas termais a praias: 10 destinos de São Paulo que combinam com viagens 60+

Viajar depois dos 60 anos está cada vez menos relacionado a simplesmente descansar. Para esse público, a experiência pode envolver gastronomia, natureza, cultura, bem-estar, atividades ao ar livre e, principalmente, liberdade para escolher o ritmo da viagem. E São Paulo tem uma característica que favorece esse perfil: a diversidade de destinos em um único estado.

Não há uma única maneira de viajar depois dos 60. Há quem procure águas termais e descanso, quem prefira praia, quem queira experimentar vinhos e gastronomia, quem busque natureza e quem ainda esteja disposto a se aventurar.

O estado tem destinos para todos esses perfis e, para os viajantes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, muitos deles estão a uma viagem de distância.

O Rio de Janeiro é a principal origem de visitantes que chegam a São Paulo pelos terminais rodoviários e aparece na liderança do fluxo aeroportuário doméstico em levantamentos recentes do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Minas Gerais também está entre os principais mercados emissores. Em levantamento com hóspedes, os dois estados aparecem entre as principais origens de visitantes de São Paulo.

Para quem vem desses mercados, a proximidade e a variedade de experiências tornam o estado uma opção para viagens curtas ou mais prolongadas. Entre os destinos paulistas, 10 se destacam por oferecer experiências que conversam especialmente bem com diferentes perfis de viajantes 60+.

A seguir, confira algumas das opções de atrativos pelo estado de São Paulo:

Águas de Lindóia

Bem-estar e tranquilidade. No Circuito das Águas Paulista, Águas de Lindóia é uma das opções mais associadas a descanso e bem-estar. O Balneário Municipal e o Fontanário estão entre os atrativos voltados a experiências de relaxamento, com serviços de banhos e tratamentos. A cidade também combina hotéis, gastronomia e áreas verdes, permitindo uma viagem com ritmo mais tranquilo.

Serra Negra

Natureza, gastronomia e clima de serra Também no Circuito das Águas, Serra Negra reúne clima de serra, comércio, gastronomia e atrações ligadas à natureza. É uma alternativa para quem busca uma viagem sem grandes deslocamentos entre os principais pontos turísticos e prefere combinar descanso com passeios. Por ali, a réplica da Fontana di Trevi, o passeio de teleférico que leva ao Cristo Redentor, a Disneylândia dos Robôs e a região central são roteiros quase obrigatórios.

Cristo Redentor de Serra Negra/ Foto: Aniello de Vita

Socorro

Natureza para quem quer se movimentar. Socorro amplia o perfil do turismo 60+ para além do descanso. A cidade oferece contato com a natureza, atividades ao ar livre e experiências de bem-estar. O Parque Monjolinho, por exemplo, possui trilhas autoguiadas, redários e áreas de descanso. A possibilidade de escolher entre contemplação e atividades mais dinâmicas combina com a diversidade de perfis dentro da própria faixa etária.

Campos do Jordão

Gastronomia e experiências. Tradicional destino de inverno paulista, Campos do Jordão também se encaixa em viagens 60+ pela combinação de gastronomia, natureza, hospedagem e atrações culturais. O município está entre os destinos paulistas mais visitados por hóspedes de plataformas de hospedagem, segundo levantamento do CIET. Destaque para o Parque Capivari, que abriga o primeiro teleférico misto da América Latina, roda-gigante, trenó de montanha (um atrativo para todos os públicos) e o mirante do Morro do Elefante, entre outras atividades.

Campos do Jordão – Centro de lazer Tarundu/ Foto: Ken Shu

Ubatuba

Litoral e natureza. Para quem prefere mar, Ubatuba oferece uma combinação de praias, Mata Atlântica e gastronomia. A cidade aparece entre os principais destinos paulistas no levantamento do CIET sobre hóspedes. O destino permite montar roteiros diferentes: desde dias dedicados ao descanso à exploração de praias e atrativos naturais, sempre considerando o condicionamento e o ritmo de cada viajante. Os viajantes ainda podem esticar a programação e visitar Caraguatatuba para conhecer o mirante Morro de Santo Antônio, a Ilha do Tamanduá e as trilhas do Parque Estadual da Serra do Mar.

Ilhabela

Mar, paisagem e experiências. Ilhabela é outra alternativa para quem procura litoral sem abrir mão da natureza. Praias, trilhas, passeios de barco e gastronomia podem compor roteiros de diferentes intensidades. A escolha do que fazer, porém, é justamente o ponto central de uma viagem para o público 60+: não existe um único modelo de viajante.

Praia do Perequê, em Ilhabela (foto: Ken Chu / Setur-SP)

Brotas

Aventura no próprio ritmo. Conhecida nacionalmente pelo turismo de aventura, Brotas mostra que o público 60+ também pode procurar experiências diferentes. Ecoturismo, natureza e atividades ao ar livre podem ser adaptados às condições e aos interesses de cada visitante. O município está entre os destinos mais comercializados por agências de viagens paulistas em levantamento do CIET, ao lado de cidades como Campos do Jordão, Olímpia e São Roque.

Olímpia

Lazer e estrutura turística. Olímpia se consolidou como um dos principais destinos de lazer do interior paulista, especialmente pela estrutura de parques aquáticos e meios de hospedagem. Para viajantes 60+, a cidade permite combinar lazer com descanso, gastronomia e uma estrutura turística preparada para receber diferentes gerações.

Olímpia – Pesqueiro do Cacá/ Foto: Ken Shu

São Roque

Gastronomia e enoturismo. A proximidade com a capital faz de São Roque uma opção interessante para viagens mais curtas. A cidade reúne gastronomia, vinhos, natureza e turismo rural, permitindo organizar um roteiro sem a necessidade de longos períodos de deslocamento.

São Roque – Roteiro do Vinho/ Foto: Sérgio Luiz Jorge

São Paulo

Cultura, gastronomia e história. A capital paulista também merece espaço entre os destinos para o público 60+. Museus, teatros, restaurantes, parques, centros culturais e bairros históricos permitem montar roteiros personalizados, inclusive para quem prefere viagens urbanas. O próprio levantamento do CIET coloca São Paulo na primeira posição entre os destinos paulistas visitados por hóspedes em seu recorte de junho de 2023.