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Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48

27/09/2026 11h31
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil


O prêmio da Mega-Sena acumulou neste domingo (27) para R$ 52 milhões, após o sorteio do Concurso 3063, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.

O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.

As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

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