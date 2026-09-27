Estações Corinthians-Itaquera e Suzano recebem ação de empregabilidade para jovens

Durante o atendimento, os participantes poderão realizar cadastro para oportunidades de estágio e aprendizagem

A CPTM recebe mais uma edição da Ação de Empregabilidade nesta semana. A iniciativa, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), será realizada das 11h às 15h e é voltada a jovens e estudantes de 14 a 24 anos matriculados no Ensino Médio, em cursos técnicos ou no Ensino Superior.

Na segunda-feira (28), a ação acontece na Estação Corinthians-Itaquera. Já na quinta-feira (1), será a vez de a Estação Suzano receber a iniciativa. Durante o atendimento, os participantes poderão realizar cadastro para oportunidades de estágio e aprendizagem, além de receber orientações sobre ingresso no mercado de trabalho e informações sobre cursos online.

Serviço

Ação de Empregabilidade

Data: segunda-feira, 28 de setembro

Horário: das 11h às 15h

Local: Estação Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral)

Data: quinta-feira, 1º de outubro

Horário: das 11h às 15h

Local: Estação Suzano (Linha 11-Coral)