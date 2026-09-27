Estações Corinthians-Itaquera e Suzano recebem ação de empregabilidade para jovens

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A CPTM recebe mais uma edição da Ação de Empregabilidade nesta semana. A iniciativa, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), será realizada das 11h às 15h e é voltada a jovens e estudantes de 14 a 24 anos matriculados no Ensino Médio, em cursos técnicos ou no Ensino Superior.
Na segunda-feira (28), a ação acontece na Estação Corinthians-Itaquera. Já na quinta-feira (1), será a vez de a Estação Suzano receber a iniciativa. Durante o atendimento, os participantes poderão realizar cadastro para oportunidades de estágio e aprendizagem, além de receber orientações sobre ingresso no mercado de trabalho e informações sobre cursos online.
Serviço
Ação de Empregabilidade
Data: segunda-feira, 28 de setembro
Horário: das 11h às 15h
Local: Estação Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral)
Data: quinta-feira, 1º de outubro
Horário: das 11h às 15h
Local: Estação Suzano (Linha 11-Coral)
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