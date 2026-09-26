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Famílias com renda de até três salários mínimos podem obter cartas de crédito para 1º imóvel no interior de SP

Crédito é destinado a famílias que atendam aos critérios do programa

26/09/2026 13h09
Por: Redação Fonte: Secom SP
Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário - Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário - Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Famílias com renda de até três salários mínimos poderão contar com subsídios para adquirir o primeiro imóvel durante mais uma edição do Feirão Casa Paulista , realizada em nove municípios do interior até domingo (27). Ao todo, serão disponibilizadas 1.453 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) .

Do total de cartas de crédito, 746 estarão disponíveis com valor unitário de R$ 10 mil para aquisição de unidades em Araçatuba (3), Araraquara (39), Avaré (163), Birigui (7), Guaíra (5), Guapiaçu (48), Ibitinga (117), Mirassol (13), Mococa (18), Penápolis (32), Regente Feijó (94) e Votuporanga (207). Outras 707 cartas, no valor de R$ 13 mil cada, serão disponibilizadas para Ribeirão Preto (248 unidades), São José do Rio Preto (404) e Sertãozinho (55).

LEIA TAMBÉM: Famílias com renda de até três salários mínimos podem obter cartas de crédito para 1º imóvel

Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários-mínimos; não possuir imóvel em seu nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.

Confira abaixo os endereços e horários de atendimento

Araçatuba

  • Avenida dos Araçás, 322
  • Atendimento até domingo, das 9h às 14h

Avaré

  • Ginásio de Esportes Kim Negão – Rua Anacleto Pires
  • Atendimento até domingo, das 9h às 19h

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Birigui

  • Rua Barão do Rio Branco, 781
  • Atendimento até domingo, das 9h às 14h

Ibitinga

  • Pavilhão de Exposição – Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, 14035
  • Atendimento até domingo, das 9h às 19h

Penápolis

  • Avenida Luis Osório, 711
  • Atendimento até domingo, das 9h às 14h

Regente Feijó

  • Rua José Bonifácio, 198
  • Atendimento até domingo, das 9h às 19h

Ribeirão Preto – diversos endereços

  • Endereço 1: Avenida Diederichsen, 569
  • Atendimento até domingo, das 8h às 19h
  • Endereço 2: Esplanada do Teatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370
  • Atendimento até domingo, das 8h às 19h
  • (Comercialização de unidades localizadas em Araraquara)
  • Endereço 3: Rua General Osório
  • Atendimento até domingo, das 8h às 19h
  • (Comercialização de unidades localizadas em Guaíra, Guapiaçu, Mococa, Ribeirão Preto e Sertãozinho)

São José do Rio Preto – diversos endereços

  • Endereço 1: Rua Cândido Carneiro, 626
  • Atendimento até domingo, das 9h às 16h
  • Endereço 2: Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077
  • Atendimento até domingo, das 10h às 22h
  • (Comercialização de unidades localizadas em Mirassol e São José do Rio Preto)

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Votuporanga

  • Rua Alagoas, 3546
  • Atendimento até domingo, das 9h às 19h

Edição prorrogada em várias cidades

O último Feirão Casa Paulista realizado nas cidades de Franca, Mococa, Santa Ernestina, São José do Rio Pardo e São Paulo foi prorrogado. A edição disponibilizou quase 200 cheques habitacionais. Os novos atendimentos ocorrerão até domingo, nos endereços e horários abaixo:

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Franca

  • Rua Adelino Fernandes Rosa, 500
  • Atendimento das 9h às 18h

Mococa

  • Rua Professor Oscar Augusto Guelli, 163
  • Atendimento das 9h às 18h

Santa Ernestina

  • Rua Guilherme Risso, 160
  • Atendimento das 9h às 18h

São José do Rio Pardo

  • Praça dos Três Poderes, 191
  • Atendimento das 9h às 18h

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São Paulo– diversos endereços

  • Endereço 1: Avenida Ministro Laudo de Ferreiras de Camargo, 433
  • Atendimento das 9h às 20h
  • Endereço 2: Avenida Alcântara Machado, 2800
  • Atendimento das 9h às 20h
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