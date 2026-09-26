Famílias com renda de até três salários mínimos podem obter cartas de crédito para 1º imóvel no interior de SP

Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário - Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Famílias com renda de até três salários mínimos poderão contar com subsídios para adquirir o primeiro imóvel durante mais uma edição do Feirão Casa Paulista , realizada em nove municípios do interior até domingo (27). Ao todo, serão disponibilizadas 1.453 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) .

Do total de cartas de crédito, 746 estarão disponíveis com valor unitário de R$ 10 mil para aquisição de unidades em Araçatuba (3), Araraquara (39), Avaré (163), Birigui (7), Guaíra (5), Guapiaçu (48), Ibitinga (117), Mirassol (13), Mococa (18), Penápolis (32), Regente Feijó (94) e Votuporanga (207). Outras 707 cartas, no valor de R$ 13 mil cada, serão disponibilizadas para Ribeirão Preto (248 unidades), São José do Rio Preto (404) e Sertãozinho (55).

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Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários-mínimos; não possuir imóvel em seu nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.

Confira abaixo os endereços e horários de atendimento

Araçatuba

Avenida dos Araçás, 322

Atendimento até domingo, das 9h às 14h

Avaré

Ginásio de Esportes Kim Negão – Rua Anacleto Pires

Atendimento até domingo, das 9h às 19h

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Birigui

Rua Barão do Rio Branco, 781

Atendimento até domingo, das 9h às 14h

Ibitinga

Pavilhão de Exposição – Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, 14035

Atendimento até domingo, das 9h às 19h

Penápolis

Avenida Luis Osório, 711

Atendimento até domingo, das 9h às 14h

Regente Feijó

Rua José Bonifácio, 198

Atendimento até domingo, das 9h às 19h

Ribeirão Preto – diversos endereços

Endereço 1: Avenida Diederichsen, 569

Avenida Diederichsen, 569 Atendimento até domingo, das 8h às 19h

Endereço 2: Esplanada do Teatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370

Esplanada do Teatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370 Atendimento até domingo, das 8h às 19h

(Comercialização de unidades localizadas em Araraquara)

Endereço 3: Rua General Osório

Rua General Osório Atendimento até domingo, das 8h às 19h

(Comercialização de unidades localizadas em Guaíra, Guapiaçu, Mococa, Ribeirão Preto e Sertãozinho)

São José do Rio Preto – diversos endereços

Endereço 1: Rua Cândido Carneiro, 626

Rua Cândido Carneiro, 626 Atendimento até domingo, das 9h às 16h

Endereço 2: Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077

Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 Atendimento até domingo, das 10h às 22h

(Comercialização de unidades localizadas em Mirassol e São José do Rio Preto)

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Votuporanga

Rua Alagoas, 3546

Atendimento até domingo, das 9h às 19h

Edição prorrogada em várias cidades

O último Feirão Casa Paulista realizado nas cidades de Franca, Mococa, Santa Ernestina, São José do Rio Pardo e São Paulo foi prorrogado. A edição disponibilizou quase 200 cheques habitacionais. Os novos atendimentos ocorrerão até domingo, nos endereços e horários abaixo:

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Franca

Rua Adelino Fernandes Rosa, 500

Atendimento das 9h às 18h

Mococa

Rua Professor Oscar Augusto Guelli, 163

Atendimento das 9h às 18h

Santa Ernestina

Rua Guilherme Risso, 160

Atendimento das 9h às 18h

São José do Rio Pardo

Praça dos Três Poderes, 191

Atendimento das 9h às 18h

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São Paulo– diversos endereços

Endereço 1: Avenida Ministro Laudo de Ferreiras de Camargo, 433

Avenida Ministro Laudo de Ferreiras de Camargo, 433 Atendimento das 9h às 20h