Famílias com renda de até três salários mínimos podem obter cartas de crédito para 1º imóvel no interior de SP

Tempo nublado
Porto Velho, RO
Famílias com renda de até três salários mínimos poderão contar com subsídios para adquirir o primeiro imóvel durante mais uma edição do Feirão Casa Paulista , realizada em nove municípios do interior até domingo (27). Ao todo, serão disponibilizadas 1.453 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) .
Do total de cartas de crédito, 746 estarão disponíveis com valor unitário de R$ 10 mil para aquisição de unidades em Araçatuba (3), Araraquara (39), Avaré (163), Birigui (7), Guaíra (5), Guapiaçu (48), Ibitinga (117), Mirassol (13), Mococa (18), Penápolis (32), Regente Feijó (94) e Votuporanga (207). Outras 707 cartas, no valor de R$ 13 mil cada, serão disponibilizadas para Ribeirão Preto (248 unidades), São José do Rio Preto (404) e Sertãozinho (55).
LEIA TAMBÉM: Famílias com renda de até três salários mínimos podem obter cartas de crédito para 1º imóvel
Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários-mínimos; não possuir imóvel em seu nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.
Confira abaixo os endereços e horários de atendimento
Avaré
LEIA TAMBÉM: Veja como participar do leilão eletrônico em Mogi das Cruzes
Birigui
Ibitinga
Penápolis
Regente Feijó
LEIA TAMBÉM: Confira o funcionamento das unidades do Bom Prato neste final de semana
LEIA TAMBÉM: Banco do Povo oferece crédito para novos empreendedores em unidades do Poupatempo
Votuporanga
O último Feirão Casa Paulista realizado nas cidades de Franca, Mococa, Santa Ernestina, São José do Rio Pardo e São Paulo foi prorrogado. A edição disponibilizou quase 200 cheques habitacionais. Os novos atendimentos ocorrerão até domingo, nos endereços e horários abaixo:
LEIA TAMBÉM: Moradores da região de Campinas recebem atendimento habitacional móvel
Franca
Mococa
Santa Ernestina
São José do Rio Pardo
LEIA TAMBÉM: Saiba quais são os serviços da CDHU disponíveis no Poupatempo
Mín. 24° Máx. 40°
Mín. 22° Máx. 43°Chuvas esparsas
Mín. 23° Máx. 40°Chuvas esparsas