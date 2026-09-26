Vestibulinho: Etecs encerram no dia 30 prazo para pedido de atendimento diferenciado e vagas para PCDs

A prova será aplicada no dia 6 de dezembro. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Candidatos que necessitam de atendimento diferenciado ou desejam concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCDs) no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), devem realizar a solicitação até o dia 30 de setembro. O interessado deverá manifestar essa opção no ato da inscrição do processo seletivo para o 1º semestre de 2027, exclusivamente pelo site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br , mediante o preenchimento das informações solicitadas e do envio dos documentos comprobatórios. A prova será aplicada no dia 6 de dezembro.

A concessão do benefício dependerá da análise da documentação apresentada e do atendimento aos requisitos previstos na portaria https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/documentos/portaria.asp . O resultado da análise será divulgado no portal do Vestibulinho no dia 6 de outubro. Entre 7 e 13 de outubro, candidatos que tiverem o pedido negado poderão entrar com recurso contra a decisão. O resultado dos recursos estará disponível em 21 de outubro.

No site é possível consultar dúvidas frequentes sobre o tema, basta acessar: https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/duvidas-frequentes/?c=15 .

Como se inscrever

Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site oficial, criar um cadastro com CPF e senha de segurança, preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. A inscrição para fazer a prova só terá validade após o pagamento da taxa de participação, via boleto bancário, internet banking ou através da ferramenta getnet com cartão de crédito pelo próprio site. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail em até 10 dias após o pagamento da taxa.

No caso dos Ensinos Médio, Técnico (presencial) e Integrado, é possível efetuar até cinco inscrições diferentes. Para cada uma delas, será gerado um novo boleto.

Em caso de dúvidas, o candidato pode acessar o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br e encaminhar uma mensagem ou entrar em contato com a Central de Informações ao Candidato pelos telefones: (11) 3471-4071, para Capital e Grande São Paulo, e 0800 772 2829 para demais localidades.

Todos os detalhes sobre o Vestibulinho estão disponíveis no Manual do Candidato e na portaria que estabelece as normas do processo seletivo. Todas as informações estão disponíveis no site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br/documentos/portaria.asp .

Confira o calendário do Vestibulinho das Etecs: