Diagnóstico precoce são aliados no combate às ISTs em Porto Velho

Iniciativa incentiva a testagem regular e reforça a importância do diagnóstico precoce para a qualidade de vida

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mantém orientações e atendimentos voltados à prevenção, diagnóstico e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A iniciativa busca incentivar a população a incluir a testagem na rotina de cuidados com a saúde, destacando que o diagnóstico precoce é decisivo para a qualidade de vida.

Entre as diretrizes do atendimento, está a diferenciação entre as infecções que possuem cura, como Sífilis, Gonorreia, Clamídia, Tricomoníase e Hepatite C, e aquelas que, embora não tenham cura, contam com acompanhamento contínuo no SUS para controle de sintomas e redução da transmissão, a exemplo do HIV, HPV, Herpes genital e Hepatite B.

O prefeito Léo Moraes enfatiza a importância de facilitar o acesso da comunidade aos serviços preventivos.

O diagnóstico nos estágios iniciais permite interromper a cadeia de transmissão e iniciar o tratamento antes do surgimento de complicações severas. A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça o papel da prevenção na atenção primária."Muitas vezes as infecções não apresentam sintomas no início, e é aí que mora o risco. Por isso, a testagem regular nas nossas unidades é fundamental. As equipes estão prontas para realizar os testes rápidos e orientar o paciente com todo o sigilo e respeito."

Os testes rápidos para ISTs estão disponíveis gratuitamente de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Velho. Caso seja identificado algum resultado positivo, o paciente é encaminhado para acompanhamento especializado e tratamento gratuito no Serviço de Atendimento Especializado (SAE). Para realizar o exame na UBS, basta apresentar documento oficial com foto e o cartão do SUS.

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Texto:Taiana Mendonça

Foto:Arquivo / Secom