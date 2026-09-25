Sábado, 26 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
27°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,91

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralCPTM terá alterações na circulação no fim de semana de 26 e 27 de setembroEconomiaSaiba como funcionará compra de dívidas pela UniãoEconomiaMP das Bets: veja o que muda e saiba datas para devolução de valoresPolíticaConfira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (26 e 27)EducaçãoProfessor de ciências precisa de formação constante, diz pesquisadora
Cidades Porto Velho - RO

Saiba como ficaram as alterações nas rotas dos Ônibus

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) informou que as alterações nas linhas e rotas do transporte coletivo foram realizadas após estudos e a...

25/09/2026 17h10
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Mudanças ampliam o acesso ao transporte coletivo conforme a demanda dos moradores
Mudanças ampliam o acesso ao transporte coletivo conforme a demanda dos moradores

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) informou que as alterações nas linhas e rotas do transporte coletivo foram realizadas após estudos e análises da demanda. A medida considera, principalmente, a necessidade de ampliar e facilitar o acesso ao transporte para moradores do bairro Ulisses Guimarães, da Rua Capão da Canoa e de outras localidades solicitadas.

Segundo o gerente operacional do transporte coletivo, João Vitor, as novas rotas e linhas passarão por um período de avaliação de 30 a 60 dias. Durante esse tempo, a Semtran irá acompanhar o funcionamento dos itinerários, a adaptação dos usuários e a demanda de passageiros.

Linha 113A- Presidente Roosevelt via Capão da Canoa

Determina-se o acréscimo de 1 (um) veículo para a criação e operação da linha 113A - Presidente Roosevelt via Capão da Canoa, operando o que segue:

Novo trajeto (Ida): R. Cascalheira → Av. Mamoré → Rua Capão da Canoa → Av. Guaporé → Av. José Vieira Caúla → R. Buenos Aíres → Av. Carlos Gomes → Rua Miguel Chakian → Rua Duque de Caxias → Av. Farquar.

Novo trajeto (Volta): Av. Farquar → Av. Sete de Setembro → R. Tenreiro Aranha → R. Paulo Leal → R. Mal. Deodoro → Av. Pinheiro Machado → Av. Guaporé → Rua Capão da Canoa → Av. Mamoré → R. Cascalheira.

Linhas 110 - São Francisco e 110B- São Francisco via Parque Amazônia

Determina-se a retirada de 2 (dois) veículos da frota operante da linha 110 - São Francisco e a alocação destes 2 (dois) veículos para a criação e operação da linha 110B - São Francisco via Parque Amazônia, operando o que segue:

Novo trajeto (Ida): R. Zuila Paiva → R. Orion → R. Sagitário → R. Jacarandá → R. Piqui → R. Paulo Freire → R. Petrolina → R. Rosalina Gomes → R. União → R. Mário Andreazza →

Av. Mamoré → R. Raimundo Cantuária → Av. Nações Unidas → R. Alm. Barroso → Av. Rogerio Weber.

Novo trajeto (Volta): Av. Sete de Setembro → Av. Guaporé → Av. Amazonas → Av. Mamoré → R. Mário Andreazza → R. União → R. Rosalina Gomes → R. Petrolina → R. Paulo Freire → R. Piqui → R. Jacarandá → R. Sagitário → R. Órion → R. Zuila Paiva.

Alteração de itinerários

Linha 221- Guaporé

Iremar Torres destacou que as mudanças buscam melhorar o conforto e a mobilidade, com possibilidade de ajustes após os testes

Determina-se a alteração do itinerário da linha 221 para atender à Rua Pau Ferro e outras, operando o que segue:

Novo trajeto (Ida): Estr. Treze de Setembro → R. Sarandi → R. Miracatu → R. Vitória do Palmar → R. Pouso Alto → R. Piedade → R. Piçarra → R. Pouso Alto → R. Vitória do Palmar → Estr. Treze de Setembro → R. Joaquim da Rocha → R. Mirador → R. Dr. Gondim → R. Santarém → R. Bandonion → R. Pau Ferro → BR 364 Retorno → BR 364 → R. da Beira → BR 364 → Av. Governador Jorge Teixeira → R. Alm. Barroso → Av. Rogério Weber → Terminal Av. Rogério Weber (Praça Baú).

Novo trajeto (Volta): Av. Rogério Weber → Av. Sete de Setembro → Av. Nações Unidas → R. Liduina → Rotatória → R. da Beira → R. Pau Ferro → R. Bandonion → R. Santarém → R. Dr. Gondim → R. Mirador → R. Joaquim da Rocha → Estr. Treze de Setembro → R. Vitória do Palmar → R. Pouso Alto → R. Piçarra → R. Piedade → R. Pouso Alto → R. Vitória do Palmar → Estr. Treze de Setembro.

Linha 219- Grande Circular

Determina-se a alteração da Ida da linha 219 para atender um trecho do bairro Novo Horizonte, operando o que segue:

Novo trajeto (Ida): Estr. Treze de Setembro → R. Sarandi → R. Miracatu → R. Vitória do Palmar → R. Pouso Alto → R. Piedade → R. Piçarra → R. Pouso Alto → R. Vitória do Palmar → Estr. Treze de Setembro → R. Joaquim da Rocha → R. Raimundo Campos → R. Centro Oeste → R. Geraldo Siqueira → R. Perci Holder → R. Maldonado → R. Lisboa → R. Portugal → R. Principal → R. João Paulo I → Av. Campos Sales → R. Algodoeiro → R. Janaura → R. Angico → BR 364 → R. A. Poti → R. Prudente de Morais → Av. Rio de Janeiro → R. Brasília → R. Alexandre Guimarães → Av. Rogerio Weber.

Linha 220- Grande Circular B

Léo Moraes destacou que as mudanças buscam facilitar o acesso ao transporte público e melhorar a rotina dos moradores

Determina-se a alteração da rota da linha 220 - Grande Circular B para atender também um trecho do bairro Novo Horizonte, somente a volta, deverá operar o que segue:

Novo trajeto (Volta): Av. Governador Jorge Teixeira → Av. Imigrantes → Av. Farquar → Av. Sete de Setembro → R. Tenreiro Aranha → R. Alm. Barroso → Av. Campos Sales → R. Alexandre Guimarães → R. Marechal Deodoro → Av. Rio de Janeiro → Av. Campos Sales → R. Angico → R. Janaura → R. Algodoeiro → Av. Campos Sales → R. João Paulo I → R. Principal → R. Portugal → R. Lisboa → R. Maldonado → R. Cícera Severina → R. Humberto Florêncio → R. Perci Holder → R. Geraldo Siqueira → R. Centro Oeste → R. Raimundo Campos → R. Joaquim da Rocha → Estr. Treze de Setembro → R. Vitória do Palmar → R. Pouso Alto → R. Piçarra → R. Piedade → R. Pouso Alto → R. Vitória do Palmar → R. Miracatu → R. Sarandi → Estr. Treze de Setembro.

Demais alterações

Os quadros de horário da linha 212 - Triângulo serão devidamente ajustados para melhor operação e atendimento aos usuários

Linha 217- Interbairros 030 atenderá o perímetro da Av. Rogério Weber no 5º BEC

“Queremos melhorar e facilitar o acesso ao transporte público para todos. Então, esperamos que as alterações de linhas e rotas melhorem o dia a dia dos nossos munícipes”, disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Texto: Secom

Foto: Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Log Fraldas inicia cronograma de entregas domiciliares
Porto Velho - RO Bike Tour vai movimentar pontos históricos de Porto Velho neste domingo (27)
Porto Velho - RO Diagnóstico precoce são aliados no combate às ISTs em Porto Velho
Porto Velho - RO É amanhã! Corrida do aniversário de Porto Velho irá reunir 3 mil participantes
Porto Velho - RO Comunidade poderá utilizar prédios escolares para eventos esportivos, culturais e sociais
Porto Velho - RO Recuperação de drenagem corrige falha e melhora escoamento na Avenida 7 de Setembro
Porto Velho, RO
Atualizado às 10h01
27°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 35°

29° Sensação
2.06 km/h Vento
74% Umidade do ar
100% (4.64mm) Chance de chuva
Amanhã (27/09)

Mín. 21° Máx. 41°

Chuvas esparsas
Segunda (28/09)

Mín. 23° Máx. 40°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 7 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
3
Política - Há 7 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
4
Turismo - Há 5 dias atrás Marcos Rogério aposta em inteligência para atingir o dinheiro e cortar a comunicação das facções em RO
5
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias