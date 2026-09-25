É amanhã! Corrida do aniversário de Porto Velho irá reunir 3 mil participantes

São 3 mil vagas para reunir grupos esportivos, famílias e a população em uma programação de esporte, lazer e confraternização

Prova acontece sábado (26), às 17h, com percursos de 5km e 10km

São 3 mil vagas para reunir grupos esportivos, famílias e a população em uma programação de esporte, lazer e confraternização

Aos atletas, corredores, famílias e cidadãos porto-velhenses, a Corrida Cidade de Porto Velho, acontece neste fim de semana (26), dando continuidade às comemorações para o aniversário de 112 da capital e se consolidando como a maior corrida de rua de Rondônia.

Três mil vagas foram disponibilizadas. A proposta é reunir grupos esportivos, famílias e a população em uma programação que combina atividade física, lazer e confraternização.

Um dos diferenciais será o horário. Os participantes iniciarão o percurso ainda com a luz do dia e acompanharão a chegada da noite durante a programação, em uma experiência diferente das tradicionais corridas realizadas pela manhã.

Para o prefeito Léo Moraes, a corrida foi planejada para proporcionar uma experiência que vá além do percurso.

“Queremos reunir milhares de pessoas para celebrar Porto Velho de uma forma saudável e diferente. Mais do que ampliar o número de participantes, queremos oferecer uma experiência que envolva esporte, lazer, convivência e pertencimento. Será uma grande mobilização para comemorar os 112 anos da nossa cidade”.

Segundo Aleks Paletot, a expectativa é que a corrida se consolide como um dos grandes momentos da programação de aniversário da capital.

“Estamos preparando uma corrida para todos os públicos, desde quem já pratica corrida até quem quer começar. Ter três mil participantes mostra a força que o esporte tem para reunir as pessoas. A ideia é que cada participante viva essa experiência, aproveite o percurso e termine a noite celebrando Porto Velho junto com a gente”.

Ao final, a experiência continua na arena de chegada, com estrutura de acolhimento aos atletas, premiação e apresentação de uma banda de pagode, criando um momento de confraternização entre os participantes.

Texto: Letícia Regis

Foto: Arquivo

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)