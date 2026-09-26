Domingo, 27 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
27°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,91

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
TurismoTransamerica Comandatuba celebra o Dia Mundial do TurismoJustiçaSaiba como baixar o e-Título para votarSociedadeGestão baseada em risco fortalece prevenção na previdênciaPolíticaBruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta VeritáJustiçaInternet grátis pode derrubar rede móvel na eleição, diz Anatel ao STF
Justiça Justiça

Saiba como baixar o e-Título para votar

Aplicativo deve ter foto do eleitor

26/09/2026 15h54
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Os eleitores poderão utilizar o e-Título, a via digital do título de eleitor, para se identificar perante os mesários e votar nas eleições de 2026 – o primeiro turno ocorrerá no próximo dia 4 de outubro. No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.

Para baixar o e-Título, é necessário acessar a AppStore ou Google Play Store e fazer o download gratuito. É importante verificar se o app aparece como "e-Título - Justiça Eleitoral Brasileira".

Com o aplicativo aberto é preciso preencher os dados: nome completo, data de nascimento, CPF ou Título de Eleitor, e nome dos pais. Após isso, o eleitor deverá responder às perguntas de segurança exibidas na tela e criar uma senha.

Os dados informados devem ser exatamente iguais aos do último atendimento na Justiça Eleitoral. Se houver divergência, o aplicativo não validará o documento. O e-Titulo poderá ainda solicitar o reconhecimento facial, feito por meio da câmera do aparelho celular.

Além do e-Título (com foto), o eleitor poderá se identificar perante os mesários com documentos oficiais com foto, como carteira de identidade, Identidade social (para pessoas trans e travestis); passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação.

Os documentos oficiais são válidos para votar mesmo fora da validade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Justiça Internet grátis pode derrubar rede móvel na eleição, diz Anatel ao STF
Justiça STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral
Justiça Zanin manda investigar uso de IA para burlar sistema do STF
Justiça Fachin cobra manifestação da PGR sobre casos do INSS e Master
Justiça Conselho do MPF rejeita abertura de investigação contra Gonet
Justiça Conselho do MPF forma maioria para manter Gonet no caso Master
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
27°
Tempo nublado

Mín. 24° Máx. 40°

30° Sensação
0 km/h Vento
83% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (28/09)

Mín. 22° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Terça (29/09)

Mín. 23° Máx. 40°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia Candidato ao Senado convoca os 52 municípios para ato em Ji-Paraná e assume a linha de frente das principais bandeiras conservadoras no estado
2
Turismo - Há 5 dias atrás Marcos Rogério aposta em inteligência para atingir o dinheiro e cortar a comunicação das facções em RO
3
Cidades - Há 5 dias atrás Hospital Municipal de Machadinho d'Oeste amplia serviços, exames e realização de cirurgias
4
Política - Há 5 dias atrás Hildon triplicou leitos na Covid-19 e promete construir hospital de urgência e emergência de Rondônia
5
Política - Há 5 dias atrás Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias