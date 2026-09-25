Sábado, 26 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
27°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,91

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralCPTM terá alterações na circulação no fim de semana de 26 e 27 de setembroEconomiaSaiba como funcionará compra de dívidas pela UniãoEconomiaMP das Bets: veja o que muda e saiba datas para devolução de valoresPolíticaConfira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (26 e 27)EducaçãoProfessor de ciências precisa de formação constante, diz pesquisadora
Justiça Justiça

Zanin manda investigar uso de IA para burlar sistema do STF

Corte identificou uso de prompt para forçar sistema a aceitar recurso

25/09/2026 19h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF),determinou nesta sexta-feira (25) a abertura de investigação para apurar o uso de inteligência artificial (IA) para direcionar o sistema eletrônico da Corte.

A medida foi tomada após o Supremo identificar o uso de prompt de comando para forçar o sistema eletrônico a aceitar automaticamente um recurso protocolado na Corte.

O caso trata da aplicação de cotas raciais para ingresso no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A tentativa de fraude foi detectada por uma ferramenta de IA desenvolvida pelo setor de tecnologia da informação do tribunal para identificar interferências maliciosas.

Além de solicitar ao Ministério Público Federal (MPF) a abertura da investigação, Zanin determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seja comunicada do fato para avaliar a adoção de medidas disciplinares contra o advogado da causa.

O ministro também multou o defensor em dois salários pela violação do dever de lealdade processual.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Justiça Fachin cobra manifestação da PGR sobre casos do INSS e Master
Justiça Conselho do MPF rejeita abertura de investigação contra Gonet
Justiça Conselho do MPF forma maioria para manter Gonet no caso Master
Justiça Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Justiça STF veta revogação unilateral de ICMS aprovado pelo Confaz
Justiça TST diz que greve dos Correios não é abusiva
Porto Velho, RO
Atualizado às 10h01
27°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 35°

29° Sensação
2.06 km/h Vento
74% Umidade do ar
100% (4.64mm) Chance de chuva
Amanhã (27/09)

Mín. 21° Máx. 41°

Chuvas esparsas
Segunda (28/09)

Mín. 23° Máx. 40°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 7 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
3
Política - Há 7 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
4
Turismo - Há 5 dias atrás Marcos Rogério aposta em inteligência para atingir o dinheiro e cortar a comunicação das facções em RO
5
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias