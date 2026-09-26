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Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá

Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia

26/09/2026 14h19
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

A nova pesquisa Veritá coloca Bruno Scheid (PL) na liderança de um indicador decisivo para a disputa ao Senado: o primeiro voto do eleitor. Quando os entrevistados apontam sua primeira escolha, Bruno alcança 38,5% dos votos válidos, 14,8 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Fernando Máximo (PL), que registra 23,7%.

A força da candidatura também aparece no voto consolidado, que considera as duas escolhas permitidas a cada eleitor. Bruno é citado por 47,1% dos entrevistados e está entre os dois nomes mais lembrados em Rondônia. Fernando Máximo tem 49,1%. Na sequência vêm Sílvia Cristina (PP), com 17,1%, Mariana Carvalho (Republicanos), com 15,8%, e Acir Gurgacz (PDT), com 15,1%.

Os dados mostram que Bruno não depende apenas de aparecer como segunda opção: ele lidera justamente quando o eleitor precisa dizer quem vem primeiro. Ao mesmo tempo, sua presença em quase metade das respostas consolidadas mostra o alcance de sua candidatura na reta final da campanha.

Escolhido por Jair Bolsonaro para disputar o Senado por Rondônia, Bruno tem percorrido o estado defendendo suas propostas e apresentando ao eleitor o projeto político que representa. A pesquisa mostra o tamanho dessa conexão com os rondonienses: Bruno lidera como primeira escolha e segue firme na disputa por uma das duas vagas ao Senado.

O Instituto Veritá ouviu 1.220 eleitores entre 21 e 25 de setembro. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo Sistema de Comunicação Pantanal Ltda./Rede Brasil de Televisão e registrada sob os números RO-08063/2026 e BR-03566/2026.

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