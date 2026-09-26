Uso simultâneo de medicamentos exige alerta e revisão médica constantes

De acordo com o médico, pesquisador e coordenador do programa USP 60+ Egídio Dorea, em todo o planeta, cerca de 39% a 45% dos idosos se encaixam no perfil

Para envelhecer com saúde, bem-estar e qualidade de vida, vale a pena ficar alerta para o que se chama de polifarmácia, que nada mais é do que o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos, geralmente um recurso utilizado para quem trata de múltiplas doenças crônicas, mas que tem seus riscos.

De acordo com o médico, pesquisador e coordenador do programa USP 60+ Egídio Dorea, em todo o planeta, cerca de 39% a 45% dos idosos se encaixam no perfil. “No Brasil, dependendo da população estudada, a prevalência varia entre 18% e 57%, sendo muito mais comum entre as mulheres, pacientes com várias comorbidades e pessoas com mais de 75 anos. Embora muitas vezes esses remédios sejam necessários, o excesso é um grande problema”, adverte ele.

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O uso excessivo está associado a reações adversas, interações perigosas entre as substâncias, quedas, episódios de confusão mental e hospitalizações, mas o pior é o aumento do risco da iatrogenia, “que são os danos não intencionais causados pelo próprio tratamento médico. Vemos muito o uso prolongado e inapropriado de medicamentos como benzodiazepínicos (remédios para dormir), anti-inflamatórios e inibidores de prótons sem uma indicação clara”.

Dorea relata que, para se livrar desse ciclo, o recomendável é o uso racional de medicamentos e a desprescrição. “O idoso não deve parar os remédios por conta própria, mas sim sentar com seu médico e revisar a lista periodicamente. O objetivo é reduzir doses ou suspender medicamentos que não trazem mais benefício e que podem causar mais mal do que bem.”

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Como se precaver

Egídio Dorea dá a dica: “É vital perguntar ao médico: ‘ainda preciso deste remédio? Há algo não medicamentoso que possa substituí-lo?’ Isso evita a perigosa ‘cascata medicamentosa’, onde o médico receita um novo remédio apenas para tratar o efeito colateral de outro medicamento que o paciente já estava tomando”. Do que se conclui que envelhecer com saúde não significa tomar mais remédios, mas usar apenas o necessário, de maneira inteligente e segura.