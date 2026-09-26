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Procon-SP alerta para golpes que usam indevidamente o nome da instituição

Falsas mensagens circulam por e-mail, SMS, aplicativos e redes sociais para induzir vítimas a clicar em links fraudulentos

26/09/2026 06h44
Por: Redação Fonte: Secom SP
Ao receber uma mensagem suspeita, a recomendação é registrar Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia de Polícia Foto: Divulgação/Governo de SP
Ao receber uma mensagem suspeita, a recomendação é registrar Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia de Polícia Foto: Divulgação/Governo de SP

O Procon-SP informa que o nome da instituição tem sido usado indevidamente em mensagens encaminhadas a consumidores e fornecedores com o objetivo de induzir a vítima a clicar em links fraudulentos. A orientação é não clicar em links (ou botões) enviados por e-mails, mensagens, apps e redes sociais, não informar dados pessoais ou bancários e entrar em contato por meio dos canais oficiais.

O conteúdo costuma conter links para supostos processos, relatórios, notificações, indenizações, bloqueio de alvará, revisão, assinatura de documentos, cashback, prêmios ou outras vantagens. Em alguns casos, são solicitados dados pessoais e bancários ou ainda mencionada suposta pendência em nome do consumidor ou da empresa.

LEIA TAMBÉM: Saiba como identificar e denunciar fraudes em postos de combustíveis

Os serviços prestados pelo Procon-SP são gratuitos; as comunicações oficiais por e-mail utilizam exclusivamente o domínio @procon.sp.gov.br; o canal oficial de interação é a plataforma digital do Procon-SP em https://www.procon.sp.gov.br/ – especificamente para consumidores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/ e para fornecedores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-fornecedor/

Ao receber uma mensagem suspeita, a recomendação é registrar Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia de Polícia.

O portal do Procon-SP disponibiliza orientações para identificação de golpes e informações sobre seus canais oficiais de atendimento, reforçando seu compromisso com a proteção dos consumidores e a prevenção de fraudes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
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