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Saiba os cuidados que devem ser adotados durante o calor intenso

Massa de ar seco atravessa o estado, elevando a temperatura e derrubando a umidade relativa do ar

26/09/2026 11h30
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na região norte e oeste do estado, os índices de umidade relativa do ar podem ficar próximos ou abaixo de 30% Foto: Divulgação/Governo de SP
Na região norte e oeste do estado, os índices de umidade relativa do ar podem ficar próximos ou abaixo de 30% Foto: Divulgação/Governo de SP

Após dias de chuva intensa e frio, a chegada de uma massa de ar seco elevou a temperatura em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil, em algumas regiões os termômetros podem ficar até 5º C acima da média prevista para o mês de setembro até a próxima quarta-feira (30).

Na região norte e oeste do estado, os índices de umidade relativa do ar podem ficar próximos ou abaixo de 30%. Para efeito de comparação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda umidade entre 40% e 60%.

A combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a saúde da população mais vulnerável e para a ocorrência e propagação de queimadas.

Na terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.

Saiba os cuidados que devem ser adotados durante o calor intenso

  • Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo água regularmente.
  • Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.
  • Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas.
  • Mantenha os animais em locais protegidos do sol, com acesso à sombra e água fresca. Evite passeios nos horários mais quentes e não os deixe dentro de veículos.
  • Sempre que possível, umidifique os ambientes durante períodos de baixa umidade do ar.

Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.

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