Saiba os cuidados que devem ser adotados durante o calor intenso

Tempo nublado
Porto Velho, RO
Após dias de chuva intensa e frio, a chegada de uma massa de ar seco elevou a temperatura em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil, em algumas regiões os termômetros podem ficar até 5º C acima da média prevista para o mês de setembro até a próxima quarta-feira (30).
Na região norte e oeste do estado, os índices de umidade relativa do ar podem ficar próximos ou abaixo de 30%. Para efeito de comparação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda umidade entre 40% e 60%.
A combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a saúde da população mais vulnerável e para a ocorrência e propagação de queimadas.
Na terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.
Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.
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