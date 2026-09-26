CPTM terá alterações na circulação no fim de semana de 26 e 27 de setembro

Os passageiros que utilizam as linhas administradas pela CPTM devem ficar atentos às alterações operacionais programadas para o fim de semana deste sábado (26) e domingo (27). As intervenções são necessárias para a realização de obras de manutenção, melhorias de infraestrutura e modernização ao longo da via férrea. Confira o cronograma detalhado da operação:

Sábado (26)

Linha 10-Turquesa

Das 22h até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque dos passageiros em ambos os sentidos ocorrerão na plataforma 4, na Estação Tamanduateí, e na plataforma 2, na Estação Ipiranga. A alteração é para realização de obras no monotrilho da Estação Ipiranga do Metrô.

Das 23h até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque dos passageiros em ambos os sentidos ocorrerão na plataforma 4, na Estação Mauá, e na plataforma 2, na Estação Capuava. A estratégia operacional ocorre para manutenção no cabo mensageiro no travessão.

Linha 12-Safira

Das 23h30 até o fim da operação comercial, os trens circulam por via única entre Engenheiro Manoel Feio – com embarque e desembarque pela plataforma 3 – e Jardim Romano – com os passageiros utilizando a plataforma 2 para embarque e desembarque. A alteração é para a manutenção preventiva no trecho.

Domingo (27)

Linha 10-Tuquesa

Das 4h às 6h os trens irão circular somente pela plataforma 3 da Estação Mauá, e pela plataforma 1 da Estação Capuava. Os trens que iniciarão a viagem em Santo André partirão da plataforma 3. Essa estratégia é devido a substituição de cabos mensageiros na região de Mauá.

Já das 7 às 9h os trens irão circular somente pela plataforma 2 de Ribeirão Pires, e das 10h às 12h somente pela plataforma 1 de Rio Grande da Serra, para a manutenção preventiva em Aparelho de Mudança de Via (AMV).

Das 8h às 18h, os passageiros irão embarcar e desembarcar pela plataforma 2 de Capuava para atender a troca de dormentes próximas à estação.

Linha 11-Coral

Durante toda a operação comercial, na Estação Tatuapé, os trens circulam em via única e os passageiros embarcam e desembarcam pela plataforma 1, para lançamento de cabos no trecho.

Das 9h até o fim da operação comercial, a circulação entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda estará interrompida. Como alternativa, os passageiros deverão utilizar a Linha 10-Turquesa. A alteração ocorrerá para lançamento de cabos no trecho e substituição de componentes de chaves.

Linha 12-Safira

Das 8h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 4, na Estação Tatuapé, para realizar o embarque e desembarque em ambos os sentidos. A estratégia operacional ocorre para a substituição dos trilhos e limpeza da via no trecho

Expresso Aeroporto

Das 8h às 20h, a circulação do Expresso Aeroporto estará interrompida.

Já das 5h às 7h, o serviço funcionará com intervalos de 1h.

Entre 21h e meia-noite, o Expresso Aeroporto terá como ponto de partida e chegada a Estação da Luz e não mais a estação Palmeiras-Barra Funda. A estratégia operacional adotada é para o atendimento das obras na Linha 11-Coral. Como alternativa, os passageiros devem utilizar a Linha 13-Jade até a estação Engenheiro Goulart, acessando a Linha 12-Safira até o Brás para chegarem até a Barra Funda pela Linha 10-Turquesa ou 11-Coral.

Atendimento ao passageiro

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.