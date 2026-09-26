Michelle Bolsonaro declara apoio a Magna dos Anjos para deputada estadual e destaca fé, valores cristãos e história de trabalho

A ex-primeira-dama do Brasil e candidata ao Senado pelo PL no Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, declarou apoio à candidatura de Magna dos Anjos a deputada estadual por Rondônia.

Em sua declaração, Michelle destacou a trajetória de Magna, citando sua formação como advogada e pesquisadora em políticas públicas, sua experiência no serviço público e sua atuação em ações sociais e humanitárias. Também ressaltou a defesa dos princípios e valores cristãos como uma das marcas de sua caminhada.

Michelle afirmou ainda acreditar que Magna poderá ser a primeira mulher da Assembleia de Deus em Rondônia a chegar à Assembleia Legislativa, levando ao Parlamento sua fé, seus valores e uma trajetória de trabalho em favor da população rondoniense.

Ao agradecer o apoio, Magna afirmou que a declaração aumenta sua responsabilidade diante de Deus e da sociedade e reforçou que pretende ampliar sua atuação, tornando-se uma voz em favor da população na Assembleia Legislativa.

Magna dos Anjos é candidata a deputada estadual pelo Novo.