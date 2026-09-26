Veja quem são os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul

Oito candidatos concorrem ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. No estado, 2.024.884 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47%, homens . Entre os eleitores que declararam cor/raça, 49,62% são pessoas pardas; 38,84%, brancas; 6,79%, pretas; 3,94%, indígenas; e 0,82%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Daniel Lemes - Daniel Lemes Vasques (PCO)

Delcídio Amaral - Delcídio do Amaral Gomez (Federação Renovação Solidária – PRD/Solidariedade)

Economista Renato Gomes - Renato Wanderley Gomes (DC)

Eduardo Riedel - Eduardo Correa Riedel (Fazendo o Futuro Acontecer)

Fábio Trad - Fabio Ricardo Trad (Por um MS do Povo)

Jeferson Bezerra - Jeferson Jose Bezerra – (Agir)

João Henrique Catan - João Henrique Miranda Soares Catan (Novo)

Lucien Rezende - Lucien Roberto Garcia de Rezende (Federação PSOL Rede - PSOL/Rede)