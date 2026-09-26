Transamerica Comandatuba celebra o Dia Mundial do Turismo

O Transamerica Comandatuba, resort all‑inclusive localizado na ilha de Una, no litoral sul da Bahia, celebra, em setembro de 2026, a coincidência entre o Dia da Árvore (21) e o Dia Mundial do Turismo (27). A data é utilizada para evidenciar a importância da paisagem natural preservada na oferta turística do estabelecimento.

A iniciativa destaca o programa Adote uma Árvore, mantido desde 1999, e a usina de compostagem em operação desde 2002, que juntos buscam preservar a Mata Atlântica que circunda o empreendimento. Ambos os projetos são coordenados por profissionais da área ambiental e integram a gestão cotidiana do resort.

O programa Adote uma Árvore consiste no plantio de uma espécie nativa frutífera por semana, sob a supervisão de um biólogo. Em quase três décadas, o esforço resultou na formação de uma área florestal dentro da propriedade, contribuindo para a biodiversidade local e fornecendo alimento à fauna.

A usina de compostagem transforma resíduos orgânicos gerados pelas operações de alimentação, limpeza e manutenção em adubo. Durante a alta temporada, a produção atinge cerca de 12 toneladas por mês, material que é reaplicado nas áreas verdes e no próprio programa de reflorestamento, fechando um ciclo de retorno de nutrientes ao solo.

"Um turista visita a paisagem; se a natureza não for preservada, o produto turístico deixa de existir", comenta Allan Mochny, Gerente de Qualidade e Sustentabilidade do Transamerica Comandatuba.

Mochny afirma que a conservação da natureza não é um diferencial opcional, mas parte integrante do produto turístico oferecido.

A relação entre as duas datas reforça discussões do setor sobre a dependência do turismo de ambientes naturais bem preservados. No caso do Transamerica Comandatuba, as práticas de manejo ambiental são rotina há quase 30 anos, antecedendo a maior visibilidade que o tema tem atualmente.

Sobre o Transamerica Comandatuba

Inaugurado em março de 1989, o resort está situado em uma ilha do município de Una, na Bahia, e foi pioneiro na consolidação do conceito de resort no Brasil. Além das instalações de lazer e hospedagem, mantém desde 1999 o programa de reflorestamento Adote uma Árvore e, desde 2002, uma usina de compostagem própria, ambos voltados à preservação da Mata Atlântica local.