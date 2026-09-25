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Castelo Saint Andrews avança em ESG e preserva Serra Gaúcha

No Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro de 2026, o Castelo Saint Andrews, em Gramado, anuncia a certificação de Carbono Neutro e o selo Prima Consciência Climática, reforçando seu programa ESG que inclui reflorestamento, eficiência energética, p...

25/09/2026 08h53
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação Castelo Saint Andrews
Divulgação Castelo Saint Andrews

Em 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, data em que a Organização Mundial do Turismo (OMT) chama atenção para a urgência de um setor mais sustentável e regenerativo, o Castelo Saint Andrews aproveita o momento para colocar em evidência um posicionamento que já vem sendo construído há tempos: o de que hospitalidade de excelência e responsabilidade socioambiental não são caminhos separados — são parte de uma mesma jornada.

Emoldurado pela paisagem exuberante do Vale do Quilombo, um dos maiores patrimônios naturais da Serra Gaúcha, o Castelo Saint Andrews vem consolidando uma atuação cada vez mais estruturada em sustentabilidade, alinhando hospitalidade de excelência a práticas concretas de responsabilidade ambiental, social e de governança.

Primeiro hotel da grife Relais & Châteaux no Brasil a conquistar a certificação de Carbono Neutro, o empreendimento desenvolveu um programa de gestão ESG baseado em padrões internacionais, passando a monitorar permanentemente indicadores ambientais e implementar ações voltadas à neutralização das emissões geradas por sua operação.

O projeto foi reconhecido com o selo Prima Consciência Climática, concedido por entidades internacionais ligadas à preservação ambiental e valorização sociocultural no Cone Sul, como a OCRE, de Portugal, e o movimento SIMAAS. A certificação é destinada a iniciativas comprometidas com a conservação de patrimônios naturais e o desenvolvimento sustentável regional.

Entre as principais ações implementadas pelo Castelo Saint Andrews estão programas de reflorestamento local, educação ambiental climática, eficiência energética e desenvolvimento de parcerias sustentáveis. Como marco simbólico do início de sua jornada ESG, o empreendimento promoveu o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica em seu entorno e no Vale do Bosque, contribuindo diretamente para a restauração do ecossistema local e para a preservação da biodiversidade da região.

A iniciativa também contempla um amplo trabalho de conscientização junto a colaboradores, fornecedores, hóspedes e à comunidade regional, estimulando práticas mais sustentáveis dentro e fora da operação hoteleira. O objetivo é fortalecer uma cultura de responsabilidade ambiental integrada ao desenvolvimento econômico e turístico da Serra Gaúcha.

Outro eixo importante da atuação ESG do Castelo Saint Andrews está na valorização da produção regional em sua gastronomia. Ingredientes, vinhos, azeites, queijos e produtos artesanais da Serra Gaúcha ganham protagonismo nas experiências gastronômicas oferecidas pelo hotel, incentivando pequenos produtores locais e reforçando a riqueza do terroir gaúcho por meio da alta hospitalidade.

O programa também prevê iniciativas de incentivo à educação e conscientização ambiental em escolas e instituições da região, ampliando o impacto positivo do projeto e estimulando o engajamento das futuras gerações em torno da preservação ambiental.

"Desejo que o Saint Andrews seja lembrado não apenas por sua beleza histórica e excelência em hospitalidade, mas também por seu compromisso com a sustentabilidade da região mais promissora do Brasil", afirma Guilherme Paulus, proprietário do Castelo Saint Andrews.

Além de neutralizar suas emissões de carbono, o hotel entende que o turismo e a hospitalidade possuem papel estratégico na construção de uma economia mais sustentável. A proposta do empreendimento é inspirar outros setores da Serra Gaúcha a adotarem práticas ESG e ampliarem o olhar sobre preservação, impacto positivo e desenvolvimento regional de longo prazo.

Com apoio técnico da GESCAP e da OSCIP Prima Mata Atlântica e Sustentabilidade, além do respaldo de instituições como Grupo Brasil Verde, IFEC, ACA e REBIA, o Castelo Saint Andrews consolida-se como referência em hospitalidade upscale associada à preservação ambiental e à construção de um modelo de turismo mais consciente e regenerativo.

É esse compromisso que o Castelo Saint Andrews leva para o Dia Mundial do Turismo de 2026: a certeza de que hospitalidade e preservação ambiental caminham juntas e de que cada muda plantada, cada fornecedor local valorizado e cada ação de educação ambiental são também uma forma de cuidar do futuro do turismo na Serra Gaúcha.

Sobre o Castelo Saint Andrews

Primeiro Exclusive House do Brasil, o Castelo Saint Andrews é o único hotel de montanha do sul do país a integrar o seleto grupo Relais & Châteaux. Localizado em Gramado, em uma área privilegiada com vista para o Vale do Quilombo, o empreendimento preserva a atmosfera intimista de uma residência privada, oferecendo experiências personalizadas, gastronomia autoral e serviços de alto padrão em meio à natureza da Serra Gaúcha.

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