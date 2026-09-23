Torneio FIP Gold conclui primeira edição na América do Sul

A primeira edição do torneio FIP Gold, categoria de padel da Federação Internacional de Padel (FIP), foi concluída no domingo, 20 de setembro, na Arena BTG, em São Paulo, Brasil, integrando o calendário internacional da entidade. Nas finais, as duplas espanholas Jimena Velasco Postiguillo/Raquel Eugenio Barrera e David Gala/Maximiliano Arce conquistaram os títulos feminino e masculino, respectivamente, ao vencerem seus adversários em partidas de dois sets.

Na chave feminina, Velasco e Eugenio, cabeças de chave número 1, derrotaram as também espanholas Lorena Rufo Ortiz e Jessica Castelló López por 7‑6(5) e 6‑4, em 1 hora e 37 minutos. O primeiro set foi decidido no tiebreak; no segundo, a dupla vencedora manteve a vantagem e encerrou a partida em dois sets. Na competição masculina, a dupla formada por David Gala (cabeça de chave número 2) e o argentino Maximiliano Arce superou José Antonio Diestro e Juanlu Esbri, ambos espanhóis, com placar de 6‑4 e 6‑4, em 1 hora e 24 minutos. Antes da final, Gala e Arce haviam eliminado Alex Chozas e Juan Ignacio De Pascual na semifinal.

Os vencedores de ambas as categorias receberam 150 pontos no ranking mundial da FIP e uma premiação total de €6.250 por dupla, equivalentes a €3.125 para cada atleta. Os finalistas obtiveram 90 pontos e €1.625 por jogador. Em entrevista, Maximiliano Arce destacou a intensidade da competição: "Foi um torneio de muita intensidade, de lutar por todas as bolas. É muito bom olhar para os jogos e ver refletido o trabalho que estamos fazendo. Estou muito orgulhoso e muito feliz". David Gala ressaltou a importância da realização do evento na América do Sul, afirmando que a presença de torneios de alto nível favorece o desenvolvimento de jovens jogadores na região.

A programação incluiu a participação de crianças e adolescentes atendidos por um projeto social de padel de Rinópolis, interior de São Paulo. Os jovens atuaram como boleiros durante as partidas, integrando a formação esportiva oferecida pelo projeto, que desde 2021 já beneficia mais de 400 crianças com aulas gratuitas e atividades educacionais. Dalner Palomo, responsável pelo projeto, explicou que a experiência em competições profissionais faz parte do processo de aprendizagem dos participantes.

O FIP Gold São Paulo contou com apoio da Prefeitura de São Paulo e foi organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos. Entre os patrocinadores estavam NOX, H. Super Quadras, Motorola, BYX, BYD, Kiko’s, Lenovo, CN Empreendimentos, Genial Investimentos e Limonta Sport. O torneio reforça a estratégia de expansão da modalidade de padel na América do Sul, atendendo à demanda crescente de atletas jovens e consolidando a região como novo polo competitivo.