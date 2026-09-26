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Bike Tour vai movimentar pontos históricos de Porto Velho neste domingo (27)

O domingo (27) será de pedal, turismo e história em Porto Velho. O Bike Tour vai reunir ciclistas em um percurso por alguns dos principais pontos h...

26/09/2026 08h01
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Largada será às 8h, com os participantes percorrendo espaços que preservam a história e a identidade de Porto Velho
Largada será às 8h, com os participantes percorrendo espaços que preservam a história e a identidade de Porto Velho

O domingo (27) será de pedal, turismo e história em Porto Velho. O Bike Tour vai reunir ciclistas em um percurso por alguns dos principais pontos históricos da capital, em uma atividade que também marca o Dia Mundial do Turismo e integra a programação que antecede as comemorações pelos 112 anos da cidade.

A concentração será a partir das 7h30, no Mercado Cultural, na avenida Presidente Dutra. A largada está prevista para às 8h, quando os participantes seguirão juntos pelo roteiro preparado para apresentar diferentes espaços ligados à história e à identidade de Porto Velho.

O passeio será voltado para clubes de ciclismo, grupos de pedal e ciclistas em geral. Antes da saída, os participantes receberão orientações para que o percurso seja realizado de maneira organizada e segura.

CUIDADOS DURANTE O PASSEIO

A recomendação é que os ciclistas estejam preparados para a atividade, utilizem os equipamentos de proteção e mantenham atenção durante todo o trajeto. Também será importante respeitar a sinalização, manter distância segura entre as bicicletas e acompanhar o ritmo do grupo.

A hidratação é outro cuidado importante, principalmente por se tratar de uma atividade física realizada ao ar livre. Durante o percurso, os participantes deverão seguir as orientações das equipes responsáveis pela organização.

PERCURSO

Ciclistas devem usar equipamentos de proteção, respeitar a sinalização e manter distância segura durante o trajeto

A saída será do Mercado Cultural, seguindo pela avenida Presidente Dutra em direção à Universidade Federal de Rondônia (Unir). O grupo passará pela Praça das Três Caixas D'Água, na avenida Carlos Gomes, e pelo Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na avenida Farquar.

Na sequência, o roteiro seguirá pela região do Cai N'Água, passando pela rua João Alfredo, retornando pela avenida Farquar e seguindo pela rua Rio Machado até a região da quadra, acompanhando o trecho dos trilhos, onde será concluído o percurso.

Para o secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, o passeio permitirá que os participantes observem a cidade para além da prática esportiva.“Será uma oportunidade de pedalar e, ao mesmo tempo, olhar com mais atenção para lugares que fazem parte da formação e da identidade de Porto Velho. Queremos proporcionar uma manhã agradável e mostrar que o turismo também pode ser vivido por quem mora aqui”.

O Bike Tour também busca estimular a valorização do patrimônio histórico e aproximar moradores dos espaços que fazem parte da trajetória da capital. “Estamos chegando aos 112 anos e queremos que a população participe dessa comemoração de diferentes formas. O Bike Tour será mais uma oportunidade de reunir as pessoas, incentivar a atividade física e percorrer lugares que ajudam a contar a história da nossa cidade”, disse o prefeito Léo Moraes.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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