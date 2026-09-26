Log Fraldas inicia cronograma de entregas domiciliares

Pacientes que atenderem aos critérios receberão a cada quatro semanas, em casa, a quantidade de fraldas prevista pelo programa

A rotina de pacientes e familiares que precisam retirar fraldas de forma periódica começa a mudar em Porto Velho. A partir desta segunda-feira (28), o Log Fraldas inicia as entregas diretamente nas residências dos beneficiários, seguindo roteiros organizados por regiões da cidade.

Nesta primeira etapa, as equipes realizarão as entregas às segundas, quartas e sextas-feiras, com possibilidade de ampliação dos dias conforme a demanda do serviço. Inicialmente, serão atendidas as zonas Leste, Sul e Norte/Centro. A zona rural será incluída nas próximas etapas.

Os roteiros foram preparados antecipadamente para tornar a distribuição mais organizada. Os endereços estão separados por zonas e contam com localização no mapa para auxiliar as equipes durante o deslocamento. Os servidores envolvidos também passam por treinamento para a execução do serviço.

Com o novo formato, os pacientes cadastrados, que atenderem aos critérios estabelecidos e estejam com a documentação regular junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), receberão a cada quatro semanas, diretamente em casa, o quantitativo de fraldas previsto para cada beneficiário.

LAUDO PRECISA ESTAR ATUALIZADO

Léo Moraes destaca que a entrega em casa facilita a rotina das famílias e garante mais comodidade aos beneficiários

Para permanecer apto ao recebimento, o beneficiário precisa manter o laudo dentro do prazo de validade. Pacientes com documento vencido ou que ainda não fizeram a atualização junto à Divisão de Serviço Social não poderão ser incluídos nas entregas enquanto a pendência não for regularizada.

A atualização poderá ser feita presencialmente, com a entrega do documento na sede da Semusa, ou pelo WhatsApp do Serviço Social69 9 8473-6834.

Após o recebimento do laudo, o setor responsável fará a análise da documentação. Estando o beneficiário dentro dos critérios exigidos, ele será incluído no roteiro correspondente à sua região.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, orienta que as famílias verifiquem a situação documental antes do início das entregas.

Quem ainda não possui cadastro ou precisa regularizar a documentação deve procurar a Divisão de Serviço Social, no 1º andar da sede da Semusa, localizada na avenida Campos Sales, nº 2.283, Centro, no horário das 08h às 14h.

Para novos cadastros, é necessário apresentar RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência, comprovante de renda e CadÚnico. A solicitação passa por análise e, atendidos os critérios previstos, o paciente é incluído no serviço.

Para o prefeito Léo Moraes, levar as fraldas até as residências representa uma mudança importante principalmente para as famílias que precisam manter uma rotina permanente de cuidados. “Estamos levando esse atendimento até a casa das pessoas e evitando que as famílias precisem se deslocar periodicamente apenas para buscar as fraldas. É uma mudança que facilita a rotina de quem cuida e de quem precisa desse atendimento, mantendo toda a organização necessária para que o serviço chegue a quem tem direito”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)