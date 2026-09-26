Sábado, 26 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
27°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,91

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralCPTM terá alterações na circulação no fim de semana de 26 e 27 de setembroEconomiaSaiba como funcionará compra de dívidas pela UniãoEconomiaMP das Bets: veja o que muda e saiba datas para devolução de valoresPolíticaConfira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (26 e 27)EducaçãoProfessor de ciências precisa de formação constante, diz pesquisadora
Cidades Porto Velho - RO

Log Fraldas inicia cronograma de entregas domiciliares

A rotina de pacientes e familiares que precisam retirar fraldas de forma periódica começa a mudar em Porto Velho. A partir desta segunda-feira (28...

26/09/2026 09h07
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Pacientes que atenderem aos critérios receberão a cada quatro semanas, em casa, a quantidade de fraldas prevista pelo programa
Pacientes que atenderem aos critérios receberão a cada quatro semanas, em casa, a quantidade de fraldas prevista pelo programa

A rotina de pacientes e familiares que precisam retirar fraldas de forma periódica começa a mudar em Porto Velho. A partir desta segunda-feira (28), o Log Fraldas inicia as entregas diretamente nas residências dos beneficiários, seguindo roteiros organizados por regiões da cidade.

Nesta primeira etapa, as equipes realizarão as entregas às segundas, quartas e sextas-feiras, com possibilidade de ampliação dos dias conforme a demanda do serviço. Inicialmente, serão atendidas as zonas Leste, Sul e Norte/Centro. A zona rural será incluída nas próximas etapas.

Os roteiros foram preparados antecipadamente para tornar a distribuição mais organizada. Os endereços estão separados por zonas e contam com localização no mapa para auxiliar as equipes durante o deslocamento. Os servidores envolvidos também passam por treinamento para a execução do serviço.

Com o novo formato, os pacientes cadastrados, que atenderem aos critérios estabelecidos e estejam com a documentação regular junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), receberão a cada quatro semanas, diretamente em casa, o quantitativo de fraldas previsto para cada beneficiário.

LAUDO PRECISA ESTAR ATUALIZADO

Léo Moraes destaca que a entrega em casa facilita a rotina das famílias e garante mais comodidade aos beneficiários

Para permanecer apto ao recebimento, o beneficiário precisa manter o laudo dentro do prazo de validade. Pacientes com documento vencido ou que ainda não fizeram a atualização junto à Divisão de Serviço Social não poderão ser incluídos nas entregas enquanto a pendência não for regularizada.

A atualização poderá ser feita presencialmente, com a entrega do documento na sede da Semusa, ou pelo WhatsApp do Serviço Social69 9 8473-6834.

Após o recebimento do laudo, o setor responsável fará a análise da documentação. Estando o beneficiário dentro dos critérios exigidos, ele será incluído no roteiro correspondente à sua região.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, orienta que as famílias verifiquem a situação documental antes do início das entregas.

Quem ainda não possui cadastro ou precisa regularizar a documentação deve procurar a Divisão de Serviço Social, no 1º andar da sede da Semusa, localizada na avenida Campos Sales, nº 2.283, Centro, no horário das 08h às 14h.

Para novos cadastros, é necessário apresentar RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência, comprovante de renda e CadÚnico. A solicitação passa por análise e, atendidos os critérios previstos, o paciente é incluído no serviço.

Para o prefeito Léo Moraes, levar as fraldas até as residências representa uma mudança importante principalmente para as famílias que precisam manter uma rotina permanente de cuidados. “Estamos levando esse atendimento até a casa das pessoas e evitando que as famílias precisem se deslocar periodicamente apenas para buscar as fraldas. É uma mudança que facilita a rotina de quem cuida e de quem precisa desse atendimento, mantendo toda a organização necessária para que o serviço chegue a quem tem direito”.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Bike Tour vai movimentar pontos históricos de Porto Velho neste domingo (27)
Porto Velho - RO Diagnóstico precoce são aliados no combate às ISTs em Porto Velho
Porto Velho - RO Saiba como ficaram as alterações nas rotas dos Ônibus
Porto Velho - RO É amanhã! Corrida do aniversário de Porto Velho irá reunir 3 mil participantes
Porto Velho - RO Comunidade poderá utilizar prédios escolares para eventos esportivos, culturais e sociais
Porto Velho - RO Recuperação de drenagem corrige falha e melhora escoamento na Avenida 7 de Setembro
Porto Velho, RO
Atualizado às 10h01
27°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 35°

29° Sensação
2.06 km/h Vento
74% Umidade do ar
100% (4.64mm) Chance de chuva
Amanhã (27/09)

Mín. 21° Máx. 41°

Chuvas esparsas
Segunda (28/09)

Mín. 23° Máx. 40°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 7 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
3
Política - Há 7 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
4
Turismo - Há 5 dias atrás Marcos Rogério aposta em inteligência para atingir o dinheiro e cortar a comunicação das facções em RO
5
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias