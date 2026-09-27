Inscrições para quase 1,4 mil vagas em cursos gratuitos encerram neste domingo (27)

As aulas estão previstas para começar em 13 de outubro

O programa Qualifica SP está com inscrições abertas para 6.469 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, disponíveis na plataforma Trampolim. São oportunidades presenciais e online voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam se preparar para novas oportunidades no mercado. Os prazos variam conforme a formação escolhida: 1.365 vagas têm inscrições até este domingo (27) e outras 5.104 têm prazo até 4 de outubro.

As aulas estão previstas para começar em 13 de outubro. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br .

A oferta reúne cursos que vão desde tecnologia e administração, passando por setores como gastronomia, beleza, turismo e até mesmo construção e serviços. Além de cursos presenciais em diversas regiões do estado, o Qualifica SP oferece mais de 2,9 mil vagas de formações online disponíveis para todos os municípios paulistas.

Entre os cursos com maior número de vagas estão:

Operador de Empilhadeira: 1.610 vagas

Logística: 340 vagas;

Assistente de Logística: 220 vagas;

Marketing Digital na Prática: 195 vagas;

Informática Básica com inclusão digital: 195 vagas;

Assistente Administrativo: 180 vagas;

Espanhol para Recepção: 180 vagas;

Assistente de Recursos Humanos: 180 vagas;

Inglês para Recepção: 180 vagas;

Cuidador de Idosos: 135 vagas

Os cursos são ofertados nas modalidades Novo Emprego, destinada a pessoas que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira, e Meu Primeiro Emprego, voltada a jovens que buscam qualificação para ingressar no mercado de trabalho.

A definição dos cursos considera as demandas regionais por qualificação profissional, com foco na conexão entre formação e empregabilidade.

Como se inscrever

Para participar, basta acessar o site www.trampolim.sp.gov.br , fazer login com a conta gov.br e escolher o curso desejado. Podem se inscrever candidatos alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.

Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda.

Os candidatos selecionados receberão por e-mail as informações sobre a turma. A necessidade de confirmação presencial da matrícula varia de acordo com o curso e o local de ensino e deve ser consultada na plataforma. Para as turmas online, as orientações são encaminhadas por meio do e-mail cadastrado.

Para receber o certificado, o aluno deve cumprir os requisitos de frequência e conclusão previstos para a formação.

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP

Vagas: 6.469

Formato: presencial e online

Inscrições: até 27 de setembro ou 4 de outubro, conforme a turma

Início previsto das aulas: 13 de outubro

Site : www.trampolim.sp.gov.br