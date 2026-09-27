Feirão abre portas e marca novos começos para trabalhadores de Porto Velho

Quando Ederson Braga saiu de casa, no bairro Planalto, ainda era cedo. Às 6h30 deste sábado (26), ele já estava na Escola Padrão, disposto a enfrentar a espera por uma oportunidade no Feirão de Emprego. Havia cinco meses sem trabalho e carregava um objetivo que ia muito além de conseguir uma vaga: voltar a ter renda para terminar a própria casa.

Ederson conseguiu uma vaga como armador e agora poderá concluir a construção da própria casa

Horas depois, Ederson deixou o local com um motivo especial para comemorar. Foi contratado como armador por uma empresa que atua com manutenção na BR-364.

Um dos diferenciais foi colocar candidatos e empregadores frente a frente. Além de conhecer as vagas, entregar o currículo e conversar diretamente com representantes das empresas, os trabalhadores puderam participar de etapas dos processos seletivos no próprio Feirão.

Conforme os critérios estabelecidos por cada empresa, candidatos puderam avançar na seleção e sair do evento com uma contratação encaminhada.

Foi o que aconteceu com Guilbert Leandro, morador do bairro São Francisco. Ele chegou ao Feirão procurando uma oportunidade e conquistou uma vaga como ajudante de estoque em uma empresa de materiais de construção.

Para Guilbert, a contratação representa o começo de uma nova etapa.

Durante o Feirão, o prefeito Léo Moraes acompanhou a movimentação de candidatos e empresas e ressaltou que a geração de emprego tem impacto direto na vida das famílias.

“É uma política pública de fomento à economia e de inclusão social. Tivemos a adesão de mais de 100 empresas e uma grande participação da população para buscar as vagas disponibilizadas. É uma alegria proporcionar esse encontro entre quem está procurando emprego e quem está oferecendo uma oportunidade”.

Além da aproximação com as empresas, os participantes encontraram suporte para auxiliar na busca por uma colocação profissional, incluindo orientação e apoio durante o processo.

Para trabalhadores como Ederson e Guilbert, o sábado terminou diferente de como começou. Entre currículos, entrevistas e expectativas, os dois chegaram à Escola Padrão procurando uma oportunidade e voltaram para casa com um novo trabalho pela frente.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)