Porto Velho avança em ações para melhorar mobilidade e segurança no trânsito

Das 6h30 às 8h30, o trecho passa a operar em sentido contrário ao habitual, aumentando a capacidade da avenida para receber os veículos que seguem em direção à região Central. Um ano após a implantação, a Prefeitura apontou que a medida contribuiu para organizar a circulação e reduzir conflitos entre veículos nos horários de maior fluxo.

Outra mudança realizada em 2025 ocorreu na região do Porto Velho Shopping. A Prefeitura reorganizou o estacionamento nas vias do entorno, com vagas em ângulo de 45 graus, retirada de restrições de estacionamento e nova sinalização. A área também recebeu ampliação da faixa de asfalto, melhorias na iluminação e videomonitoramento.

O modelo de estacionamento em 45 graus também passou a ser utilizado na região central. Na avenida Sete de Setembro, a mudança ocorreu após a retirada do antigo corredor de ônibus, enquanto a rua Irmã Capelli, próximo ao Tudo Aqui, passou a contar com mais de 50 vagas após uma reorganização do espaço viário.

TECNOLOGIA NO TRÂNSITO

A tecnologia trabalha em tempo real para ajustar o fluxo do trânsito

Em 2026, a tecnologia passou a ocupar ainda mais espaço nas intervenções.

No cruzamento das avenidas Almirante Barroso e Marechal Deodoro, por exemplo, foi implantado um semáforo inteligente capaz de identificar a presença dos veículos e adequar o funcionamento do sinal à demanda existente naquele momento. A intervenção foi definida após análise técnica realizada dentro do programa Trânsito Livre.

O sistema evoluiu para a utilização de laços de detecção magnética, sensores instalados nas vias que identificam a quantidade de veículos e permitem ajustes no funcionamento dos semáforos conforme o fluxo.

O projeto começou pela avenida Jorge Teixeira, com previsão de expansão gradativa para outros cruzamentos semaforizados. Além dos sensores, as intervenções passaram a utilizar cilindros delimitadores e balizadores para organizar faixas, direcionar os veículos e dificultar manobras consideradas perigosas.

A instalação atende a uma demanda antiga de moradores e condutores

Outra novidade foi a chamada Faixa Verde, uma marcação no pavimento que mostra ao motorista o ponto onde o veículo deve passar para ser identificado pelo sensor. A partir dessa detecção, o sistema consegue trabalhar com o tempo dos sinais conforme a movimentação registrada na via.

Para o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, as intervenções são definidas a partir das características de cada ponto da cidade.

A fiscalização eletrônica integra, desta forma, um conjunto de medidas voltadas não apenas ao cumprimento das regras de trânsito, mas principalmente à prevenção de sinistros e à redução da gravidade das ocorrências.

MAIS SINALIZAÇÃO

Em agosto de 2026, Porto Velho também iniciou um amplo programa de revitalização e implantação da sinalização.

Os trabalhos contemplam bairros e grandes corredores da cidade e incluem sinalização horizontal e vertical, implantação e substituição de placas, recuperação de faixas de pedestres e pintura de quebra-molas.

O objetivo é recuperar sinalizações desgastadas e ampliar a estrutura nos locais onde estudos apontam necessidade de novas intervenções.

Os balizadores também passaram a integrar o cenário de diferentes corredores da capital. Os dispositivos ajudam a separar espaços, direcionar o fluxo e dificultar conversões e mudanças de faixa irregulares.

RUAS EM MELHORES CONDIÇÕES

Os balizadores ajudam a separar espaços e direcionar o fluxo de veículos

A segurança no trânsito também passa pelas condições das próprias vias.

Além das ações diretamente executadas pela Semtran, a recuperação da malha viária realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ganhou força em 2026.

Somente em 2026, foram contabilizados quase 8 mil pontos atendidos pela operação tapa-buraco. As intervenções buscam melhorar a trafegabilidade e diminuir situações que podem representar riscos principalmente para motociclistas e ciclistas.

A Prefeitura também passou a cobrar de concessionárias e permissionárias a recuperação dos trechos danificados por obras em ruas e avenidas. A fiscalização tem como base a Lei Municipal nº 3.410 e estabelece obrigações para que os locais afetados pelas intervenções sejam recuperados adequadamente.

ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

Outro avanço relacionado à mobilidade ocorreu nos cinco viadutos da capital.

Em 2026, a Prefeitura concluiu a implantação e recuperação da iluminação dos viadutos Prudente de Moraes, Jatuarana, Campos Sales, Rua São Paulo e Trevo do Roque. Com isso, os cinco passaram a contar simultaneamente com iluminação, ampliando a visibilidade em estruturas localizadas em corredores de grande circulação.

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