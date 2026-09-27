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Minas Gerais tem 11 candidatos a governador; veja quais são

Estado tem 16,3 milhões de pessoas aptas a votar este ano

27/09/2026 07h51
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Onze candidatos concorrem ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. Segundo maior colégio eleitoral e estado de maiores dimensões da região sudeste, abriga um total de 16.377.659 eleitores aptos a votar.

Desse total, 52% são mulheres e 47% homens. Entre os 22,08% eleitores que declaram cor/raça, 49,64%% são pardos, 36,13% são brancos e 13,49% são pretos.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de Minas Gerais. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Alexandre Kalil (PDT)

Ben Mendes - Benoni Benjamin Cardoso Mendes (Missão)

Cleitinho Azevedo - Cleiton Gontijo de Azevedo (Republicanos)

Flávio Roscoe - Flávio Roscoe Nogueira (PL)

Gabriel - Gabriel Sousa Marques de Azevedo (MDB)

Henrique Áreas - Henrique Áreas de Araújo (PCO)

Indira Xavier - Indira Ivanise Xavier (UP)

Mateus Simões - Mateus Simões de Almeida (PSD)

Patrus Ananias - Patrus Ananias de Sousa (PT)

Professor Tuilo Lopes - Tulio Cesar Dias Lopes (PCB)

Rafael Duda - Rafael Ribeiro de Ávila (PSTU)

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