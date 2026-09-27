Saiba quem são os cinco candidatos a governador no Espírito Santo

Cinco candidatos concorrem ao governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. Um total de 2.990.490 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47% homens. 24,45% dos eleitores declaram cor/raça, e entre eles 51,88% são pardos, 34,41% são brancos e 13,13% são pretos.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Espírito Santo. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Breno Barcelos - Breno Augusto Fagundes Barcelos (Missão)

Helder Salomão - Helder Ignacio Salomão (PT)

Lorenzo Pazolini - Lorenzo Silva de Pazolini (Republicanos)

Rafael Demuner - Rafael Ketley Demuner (UP)

Ricardo Ferraço - Ricardo de Rezende Ferraço (MDB)