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Dia Mundial do Turismo: cresce abertura de empresas ligadas ao setor no estado de São Paulo

São quase 950 novas agências de viagens criadas este ano e aumentou o número de operações de crédito do Banco do Povo para a área de turismo

27/09/2026 11h20
Por: Redação Fonte: Secom SP
Nos primeiros oito meses de 2026, foram registradas 949 agências de viagens, 127 operadores turísticos e outros 161 serviços no estado
Nos primeiros oito meses de 2026, foram registradas 949 agências de viagens, 127 operadores turísticos e outros 161 serviços no estado

O estado de São Paulo tem 1.237 novas empresas ligadas ao setor de turismo abertas de janeiro até agosto, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O número é 10% maior do que o verificado no mesmo período de 2025, quando foram registradas 1.124 constituições.

O montante engloba diferentes CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas): agência de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas e outros de turismo. Nos primeiros oito meses de 2026, foram registradas 949 agências de viagens, 127 operadores turísticos e outros 161 serviços no estado. No ano passado no período, eram 865, 112 e 147, respectivamente.

Neste domingo (27) é celebrado o Dia Mundial do Turismo, setor que movimenta a economia e atrai turistas de outras partes do país e do mundo. Segundo dados divulgados pela Embratur, o Brasil recebeu mais de 6,4 milhões de turistas internacionais até agosto, sendo que apenas o estado de São Paulo registrou 1,9 milhão de chegadas no período.

O Banco do Povo Paulista, programa da SDE, desembolsou R$ 482,3 mil em microcrédito para empresas do setor turístico de janeiro até agosto deste ano, alta de 90,2% em relação ao mesmo período de 2025, que totalizou R$ 253,6 mil. Foram 27 operações em 2026 contra 15 no mesmo período do ano passado.

“O empreendedor que procura empréstimo junto ao Banco do Povo pode utilizar para capital de giro, compra de insumos e equipamentos ou para ampliar a estrutura existente, com taxas de juros a partir de 0,35% ao mês e pagamento facilitado. O aumento das operações de crédito no setor de turismo demonstra a tendência de crescimento do turismo no estado”, afirma a subsecretária de Empreendedorismo e Produtividade da SDE, Amiris de Paula.

O Banco do Povo oferece linhas de microcrédito com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil para empreendedores formais e informais. O prazo de pagamento é de até 36 meses, com carência de até 90 dias.

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