Não conseguiu emprego no Feirão? Sine Municipal mantém vagas durante todo o ano

Sine Municipal mantém atendimento contínuo, com novas vagas surgindo conforme a demanda das empresas e outras sendo preenchidas

O Feirão do Emprego realizado no último sábado (26) reuniu empresas e trabalhadores em busca de uma oportunidade. Mas, para quem participou e ainda não conseguiu uma colocação, ou mesmo para quem não pôde comparecer ao evento, a procura não precisa parar por aí.

O Sine Municipal de Porto Velho mantém atendimento durante todo o ano e recebe novas oportunidades conforme a necessidade das empresas. Isso significa que uma vaga que não estava disponível durante o Feirão pode surgir nos dias seguintes, assim como outras deixam de aparecer na relação após serem preenchidas.

Por isso, acompanhar as oportunidades com frequência é uma das principais orientações para quem procura o primeiro emprego, deseja retornar ao mercado de trabalho ou busca uma nova colocação profissional.

ONDE PROCURAR

O trabalhador pode procurar presencialmente uma das duas unidades do Sine Municipal. No Centro, o atendimento é realizado na rua General Osório, nº 81. Na zona Leste, a unidade funciona na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706 .

Para concorrer às oportunidades, é importante levar documentos pessoais, currículo atualizado e, quando solicitado para a vaga pretendida, os comprovantes de experiência profissional.

Informações também podem ser obtidas pelo site: https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas , e pelos telefones (69) 3901-3213 e (69) 3901-3181.

NOVAS VAGAS PODEM SURGIR

Para concorrer às vagas, é necessário levar documentos pessoais, currículo atualizado e comprovantes de experiência, quando exigidos

Como o número e o perfil das vagas dependem das solicitações encaminhadas pelas empresas, as oportunidades disponíveis podem mudar ao longo dos dias. Manter o currículo atualizado e consultar regularmente as vagas aumenta as chances de encontrar uma oportunidade compatível com o perfil profissional.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Raimundo Alencar, orienta que quem não conseguiu uma oportunidade no Feirão continue acompanhando o serviço.“O Feirão foi uma grande oportunidade de aproximar trabalhadores e empresas, mas o trabalho do Sine continua todos os dias. Quem ainda não conseguiu uma colocação deve continuar acompanhando as vagas, mantendo o currículo atualizado e procurando nossas unidades sempre que precisar de orientação”.

Para o prefeito Léo Moraes, a realização do Feirão e o atendimento permanente do Sine fazem parte de um mesmo objetivo, ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho. “Quem não conseguiu uma vaga no Feirão não deve parar de procurar. O Sine continua sendo essa ponte entre as empresas que precisam contratar e as pessoas que estão em busca de trabalho. Queremos que a população conheça e utilize esse serviço durante todo o ano”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)