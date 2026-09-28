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Bike Tour reúne famílias em passeio pela história e pelas paisagens

Morador do bairro Planalto, José Maria é acostumado a participar de passeios ciclísticos, ele encontrou no Bike Tour deste domingo (27) uma experiê...

28/09/2026 09h20
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Morador do bairro Planalto, José Maria é acostumado a participar de passeios ciclísticos, ele encontrou no Bike Tour deste domingo (27) uma experiência diferente: pedalar por lugares que ajudam a contar a história de Porto Velho, em meio à natureza e às vésperas do aniversário de 112 anos da capital.

José Maria participou do Bike Tour e destacou o percurso por pontos históricos e áreas de natureza de Porto Velho

Ao longo do percurso, os participantes passaram por espaços como o Mercado Cultural, a Praça das Três Caixas D'Água e o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde a Locomotiva 18 fez parte do cenário encontrado pelos ciclistas. A atividade contou ainda com acompanhamento e orientações relacionadas à história, geografia e características dos lugares visitados.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, explicou que essa é justamente a proposta do Bike Tour: fazer com que o participante não apenas passe pelos locais, mas conheça melhor o significado de cada um deles.

Aleks também avaliou positivamente a participação das famílias.“Tivemos crianças, pais com seus filhos e ciclistas percorrendo juntos esses espaços. Foi um evento familiar, com segurança e muita história pelo caminho”.

O passeio terminou na Capela de Santo Antônio. Depois de quilômetros pedalados e de uma manhã conhecendo um pouco mais da cidade, os participantes ainda acompanharam o sorteio de brindes que encerrou a programação.

Para o prefeito Léo Moraes, o Bike Tour mostrou que celebrar Porto Velho também é conhecer e ocupar os lugares que guardam sua história.

“Queremos que as famílias conheçam Porto Velho, entendam a nossa história e criem uma relação cada vez maior com a cidade. O Bike Tour conseguiu reunir esporte, turismo e convivência em um passeio pelos lugares que fazem parte da nossa identidade. É também uma maneira especial de começar a viver os 112 anos da nossa capital”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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