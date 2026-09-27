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Show do Samba Mais encerra Corrida Cidade de Porto Velho na beira do Madeira

A corrida terminou, mas ninguém parecia com pressa de ir embora. Depois dos quilômetros percorridos, das medalhas conquistadas e dos desafios venc...

27/09/2026 17h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A corrida terminou, mas ninguém parecia com pressa de ir embora. Depois dos quilômetros percorridos, das medalhas conquistadas e dos desafios vencidos, a linha de chegada abriu espaço para outro momento: celebrar Porto Velho às margens do Rio Madeira.

Rodrigo Calacio destacou que a corrida foi uma oportunidade de conhecer pessoas e se sentir parte de Porto Velho.

O cenário que faz parte da história da capital recebeu atletas, famílias e amigos para o encerramento da Corrida Cidade de Porto Velho. Na arena de chegada, a programação contou com acolhimento aos participantes, premiação e o pagode da banda Samba Mais.

Para o vocalista Remerson Santana, cantar naquele cenário tornou a apresentação ainda mais especial.

Morador do bairro Esperança da Comunidade, o servidor público Nerisvaldo Guilherme também acompanhou o encerramento.“Depois da corrida, poder ficar aqui, encontrar os amigos e curtir uma música na beira do rio deixa tudo ainda melhor. É um momento de esporte, mas também de encontro e de comemoração da nossa cidade”.

Com o Rio Madeira ao fundo e o pagode marcando o encerramento da noite, a corrida deixou de ser apenas uma disputa contra o relógio. Tornou-se também um encontro de quem vive em Porto Velho e começa a celebrar mais um capítulo de sua história.

Para o prefeito Léo Moraes, a noite foi apenas uma amostra do que ainda está por vir. “Começamos a celebrar Porto Velho reunindo as pessoas, valorizando o esporte, a música é um dos cenários mais bonitos da nossa cidade. Os 112 anos estão chegando e essa comemoração está apenas começando”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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