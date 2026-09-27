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Cidades Porto Velho - RO

Corrida Cidade de Porto Velho reúne milhares de pessoas em celebração aos 112 anos

Antes mesmo da largada, Mauro Sousa já estava preparado para participar de uma tarde especial. Morador do bairro Olaria, ele foi um dos primeiros a...

27/09/2026 12h26
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Antes mesmo da largada, Mauro Sousa já estava preparado para participar de uma tarde especial. Morador do bairro Olaria, ele foi um dos primeiros a chegar para a Corrida Cidade de Porto Velho, realizada neste sábado (26), e encontrou no evento mais uma oportunidade para fazer aquilo que considera parte importante dos cuidados com a própria saúde.

Mauro Sousa afirmou que correr promove saúde, disposição e qualidade de vida

“Conquistar o primeiro lugar é uma felicidade muito grande, principalmente em uma corrida que celebra Porto Velho. Existe toda uma preparação por trás, com treino, disciplina e dedicação. Cruzar a linha de chegada em primeiro e ver tanta gente participando do esporte torna esse resultado ainda mais especial”.

Para o prefeito Léo Moraes, a corrida mostrou como o aniversário da cidade também pode ser celebrado por meio do esporte e da ocupação dos espaços públicos.

“Ver milhares de pessoas correndo, superando seus limites e celebrando Porto Velho juntas mostra a força do esporte para reunir a nossa população. É saúde, inclusão e convivência em uma mesma programação. E esse é apenas o começo: as comemorações pelos 112 anos da nossa cidade estão só começando”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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