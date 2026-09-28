Corrida Kids e Corrida Pet ampliam participação das famílias nas comemorações de Porto Velho

A Corrida Cidade de Porto Velho também ganhou versões especiais para dois públicos que ajudaram a tornar a programação ainda mais familiar. Além das provas principais de 5 e 10 quilômetros, a Corrida Kids colocou a criançada em movimento, enquanto a Corrida Pet reuniu tutores e animais de estimação.

Helena participou da atividade acompanhada pela mãe, Karen Nogueira

Na Corrida Kids, o percurso virou uma experiência de diversão e incentivo ao esporte desde a infância. Entre as participantes estava Helena Nogueira, de 5 anos, que chegou acompanhada da mãe, a professora Karen Nogueira. As duas são moradoras do bairro

Para a estudante Nathália Rafaela, moradora do bairro Cohab e mãe de Noah Rodrigues, de 8 anos, a iniciativa também representa uma oportunidade de estimular hábitos saudáveis desde cedo.

“Eles fazem parte da nossa família, então poder trazer a Ayla e participar de uma programação preparada também para os pets foi muito bacana. É um momento diferente para a gente aproveitar junto”.

Ildacy também aproveitou a experiência com Luna. “A gente cuida, passeia e vive tantos momentos com eles. Participar de uma corrida assim é mais uma oportunidade de diversão e convivência”.

Quem também levou companhia para a corrida foi a contadora Taryane Vilas Boas, moradora do bairro Nova Porto Velho. Ela participou com o cão Moi.

“Foi uma experiência muito divertida. O Moi faz parte da minha rotina e poder participar com ele de um evento que reúne tantas famílias deixa tudo ainda mais especial”.

Para o prefeito Léo Moraes, abrir espaço para crianças e animais de estimação tornou a programação ainda mais próxima das famílias.“Queremos uma comemoração em que toda a família possa participar. Ver as crianças correndo, os pais incentivando e até os pets fazendo parte desse momento mostra exatamente esse espírito de convivência e alegria que queremos para os 112 anos de Porto Velho”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Jhon Silva

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