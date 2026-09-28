Prefeitura inicia atendimentos no novo Hospital Municipal

Primeiros pacientes da regulação municipal começam a ser atendidos no hospital, com consultas especializadas e exames de imagem e laboratoriais

Um projeto que começou com a busca por uma estrutura hospitalar própria já chegou ao atendimento da população. A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta segunda-feira (28), os primeiros atendimentos no novo Hospital Municipal, começando pelas áreas de Oftalmologia, Cardiologia e Ortopedia.

O caminho para colocar a unidade em funcionamento começou ainda em 2025, quando a Prefeitura passou a avaliar estruturas hospitalares privadas existentes na capital. Após análises técnicas, o município adquiriu com recursos próprios o prédio onde funcionava o Hospital das Clínicas, já dotado de estrutura hospitalar e equipamentos.

A aquisição permitiu aproveitar uma estrutura pronta. Além do imóvel, foram incorporados mais de R$ 8 milhões em equipamentos médicos e outros R$ 3 milhões em equipamentos de infraestrutura. Posteriormente, o município avançou na parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e o Ministério da Saúde para viabilizar o funcionamento da unidade.

Agora, com o início dos atendimentos, os primeiros pacientes que aguardavam na regulação municipal começam a chegar ao hospital. Nesta etapa, além das consultas especializadas, estão previstos exames como raio-X, eletrocardiograma, tomografia, ultrassonografia e exames laboratoriais.

Para Léo Moraes, o início dos atendimentos concretiza a implantação do novo Hospital Municipal e amplia o atendimento à população

Segundo a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, os serviços serão ampliados gradativamente.“Saímos de uma etapa de planejamento e estruturação para começar efetivamente a atender a população. Os primeiros pacientes já estão chegando e vamos avançar de forma organizada, seguindo a regulação e ampliando os serviços gradativamente”.

ATENDIMENTO

Os pacientes não precisam procurar diretamente o hospital ou formar filas. A Semusa fará o contato com quem está na regulação, informando previamente data, horário, consulta e exames necessários.

Quem mudou de telefone ou possui informações desatualizadas deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para atualizar o cadastro.

Para o prefeito Léo Moraes, o início dos atendimentos concretiza o objetivo iniciado com a aquisição da estrutura. “Primeiro buscamos uma solução para Porto Velho, adquirimos uma estrutura hospitalar pronta e construímos as parcerias necessárias. Agora chegamos ao momento mais importante, que é ver os primeiros pacientes sendo atendidos. É o novo Hospital Municipal começando, de fato, a servir a nossa população”.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)