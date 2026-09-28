SP tem Mostras Regionais de Teatro em 18 cidades

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura , programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza ao longo dos meses de outubro e novembro a Mostra Regional de 2026 do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT). A programação reúne 20 grupos e coletivos de 18 municípios paulistas, com apresentações gratuitas que levam ao público os trabalhos desenvolvidos ao longo do processo de orientação artística do programa.
As Mostras Regionais expressam a força da produção em dança realizada em diferentes territórios de São Paulo. Ao aproximar artistas orientadores de grupos, companhias e coletivos locais, o Programa de Qualificação em Artes amplia o acesso à formação, estimula a troca de experiências e contribui para o desenvolvimento de novos trabalhos.
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O Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT) promove a orientação de grupos, companhias e coletivos de teatro de cidades de todas as regiões de São Paulo, aproximando artistas e fortalecendo processos de criação, formação e gestão.
A programação começa em Lençóis Paulista, com o grupo Aloá, que apresenta Lençóis em Retalhos nos dias 1º e 2 de outubro. No dia 3 de outubro, o Hysteria – Coletivo Teatral, de São Caetano do Sul, apresenta MPB – Mulheres Problemáticas Brasileiras, enquanto a Vidraça Cia. de Teatro, de Mogi Mirim, leva ao público Às Voltas de Malala. No dia 10 de outubro, a Cia. Teatral Filosofia de Coxia, de Santo André, apresenta DESEJO – A partir da obra de Luís Alberto de Abreu.
No dia 17 de outubro, a programação passa por Cubatão e Tupã. A Cia. Teatro Vinho & Alma apresenta Clownbaret dos Horrores, em Cubatão, enquanto o Grupo Ágape de Teatro realiza, em Tupã, Não foram… mas os intervalos são constantes. O Coletivo Transmutação, de São José do Rio Preto, apresenta Lendas Ribeirinhas no dia 20 de outubro, e o Grupo Taetro de Teatro, de Santos, apresenta O Homem da Flor na Boca, de Luigi Pirandello, no dia 23 de outubro.
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Cinco municípios recebem atividades no dia 24 de outubro. Em Jarinu, a Cia. Entre Arte apresenta Corpos em Trânsito. Em Paraguaçu Paulista, a Cia. Bambolina leva ao público A Galinha Sumiu!. O Coletivo Corpa apresenta Espirais, em São Sebastião; o Grupo Terceiro Andar participa da programação em Birigui; e a Viva Arte Cia de Teatro apresenta Quase Prontos, em Teodoro Sampaio.
A programação segue no dia 25 de outubro, em Mauá, com um ensaio aberto do Coletivo Deforme. No dia 26, o Amontoado Tatu Come De Tudo apresenta Manduka: Às Margens, em Tatuí.
O dia 31 de outubro concentra cinco apresentações. Em Guaratinguetá, a Cia. Ziriguidum apresenta Caminhos Cruzados. Em Valinhos, Circos e Contos leva ao público O Menino e a Girafa. A Cia. Três Cabeças, de Santo André, apresenta PAPÉIS. Na capital paulista, o Coletivo Estilha apresenta Também o céu e o Grupo Mascherati leva ao público O Rumor do Mar.
Serviço
Lençóis em Retalhos – Aloá
- Datas: 1º e 2 de outubro de 2026
- Horários: 8h, no dia 1º; e 9h, no dia 2
- Local em 1º/10: Centro de Convivência do Idoso “Deputado Ricardo Izar”
- Endereço: Av. Carlos Drumond de Andrade – Núcleo Hab. João Zillo – Lençóis Paulista
- Local em 2/10: Espaço Cultural “Cidade do Livro”
- Endereço: R. Pedro Natálio Lorenzeti, 286 – Centro – Lençóis Paulista
- Classificação: a partir de 7 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes de cada apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Dramaturgia: Ana Rita Leda, Gabriel Thiago, Léo Costa e Sabrina L. B. Direção: Gabriel Thiago. Elenco: Ana Rita Leda, Léo Costa e Sabrina L. B. Produção/Técnica: Beatriz Almeida e Rainara Pessôa.
Centro de Convivência do Idoso “Deputado Ricardo Izar”
Espaço Cultural “Cidade do Livro”
MPB – Mulheres Problemáticas Brasileiras – Hysteria – Coletivo Teatral
- Data: 3 de outubro de 2026, às 16h
- Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul
- Endereço: R. Visc. de Inhaúma, 730 – Oswaldo Cruz – São Caetano do Sul
- Classificação: 14 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Atrizes: Larissa Gabriela, Aline Cruz, Beatrice Quinelato, Júlia Igual e Maria Rosa. Orientação: Lara Hassum.
Às Voltas de Malala – Vidraça Cia. de Teatro
- Data: 3 de outubro de 2026, às 10h
- Local: MAMM – Museu de Artes de Mogi Mirim
- Endereço: Rua Dr. Ulhoa Cintra, 399 – Centro – Mogi Mirim
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Direção: Luiz Dalbo. Produção: Luiz Dalbo, Natália Valéria, Erika Candido e Ezequiel Willian. Elenco: Natália Valéria, Erika Candido e Ezequiel Willian. Iluminação e sonoplastia: Luiz Dalbo.
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DESEJO – A partir da obra de Luís Alberto de Abreu – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
- Data: 10 de outubro de 2026, às 19h
- Local: Sede da Cia. Teatral Filosofia de Coxia
- Endereço: Rua Brás Cubas, 51 – Centro – Santo André
- Classificação: 12 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Direção: Renan Pena. Assistência de direção: André Costa e Carlos Nemitz. Orientação artística: Aline Filócomo. Direção musical: Juan Reis. Finalização dramatúrgica: André Costa e Renan Pena. Arte gráfica: Carlos Nemitz. Produção: Kauã Hermelino.
Clownbaret dos Horrores – Cia. Teatro Vinho & Alma
- Data: 17 de outubro de 2026, às 19h
- Local: Espaço Cultural Incena Brasil
- Endereço: R. Mal. Rondon, 250 – Jardim Costa e Silva – Cubatão
- Classificação: 18 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Elenco: Daiane Fercine, Douglas Lourenço, Juliana Fernandes, Nina Tcheska e Rejane Bar. Direção: Rejane Bar. Dramaturgia coletiva: Cia. Teatro Vinho & Alma. Iluminação: Claudia Alvarez. Sonoplastia: Renata Santos. Cenografia: Nina Tcheska e Claudia Alvarez.
Não foram… mas os intervalos são constantes – Grupo Ágape de Teatro
- Data: 17 de outubro de 2026, às 20h
- Local: Sede
- Endereço: Rua Antonio José Lemos, 45 – Vila Independência – Tupã
- Classificação: 12 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Renato Gonzalez Rosa, Verônica Ribeiro da Silva de Santana, Vinícius Ferrari Daniel e Vitória Ribeiro Roque.
Lendas Ribeirinhas – Coletivo Transmutação
- Data: 20 de outubro de 2026, às 19h
- Local: Sede da Cia. Apocalíptica
- Endereço: Rua General Osório, 1160 – Parque Industrial – São José do Rio Preto
- Classificação: 7 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Direção: Maria Clara Ferré. Produção executiva: Tiago Mariusso. Roteiro e palestra: Neny. Atores e atrizes: Blue Nogueira, Ágatha Renard, Stella e Wilma e Jorge. Músicos-atores: Cairo e Mayara.
O Homem da Flor na Boca – Grupo Taetro de Teatro
- Data: 23 de outubro de 2026, às 20h
- Local: SESI Santos
- Endereço: R. Nossa Sra. de Fátima, 366 – Centro – Santos
- Classificação: 16 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Dramaturgia: Luigi Pirandello. Orientação: Fernando Aveiro. Direção: Maria Tornatore. Sonoplastia: Daniela Oliveira. Iluminação: Anderson Prado. Figurinos: Jô Mel e Laura Alves. Maquiagem: o grupo. Produção: Anderson Prado e Maria Tornatore. Assistente de produção: Vanessa Gomieiro. Elenco: Ailton Nascimento, Rafael França, Andrea Came e Maria Tornatore.
Corpos em Trânsito – Cia. Entre Arte
- Data: 24 de outubro de 2026, às 10h
- Local: Teatro Municipal Pedro Amos Jarinu
- Endereço: Av. Ver. João Pedro Ferraz – Dos Ivo – Jarinu
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Direção e concepção: Viviane Figueiredo. Assistência de direção: Debora Garcia. Dramaturgia: Viviane Figueiredo, a partir do processo de criação coletiva. Criação cênica: Cia. Entre Arte. Preparação corporal e direção de movimento: Viviane Figueiredo. Coordenação geral do grupo/direção de produção: Debora Garcia.
A Galinha Sumiu! – Cia. Bambolina
- Data: 24 de outubro de 2026, às 19h30
- Local: Auditório das Faculdades Gammon
- Endereço: Rua Prefeito Jayme Monteiro, 791 – Centro – Paraguaçu Paulista
- Classificação: 10 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Texto e direção: Danilo Salomão. Orientação: Denilson Biguete. Cenário e figurinos: Ivan Pinto. Trilha sonora: Sam Moura. Elenco: Carlos Galvão, Danilo Salomão, Ivan Pinto, Raquel Dib, Sam Moura, Thais Campos e Thi Chavier.
Espirais – Coletivo Corpa
- Data: 24 de outubro de 2026, às 17h
- Local: Arrasta Hostel
- Endereço: Alameda dos Robalos, 233 – Praia do Arrastão – São Sebastião
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Joaquim Caetano, Giulia Sartori, Rodrigo de Oliveira e Marina Piol.
Quase Prontos – Viva Arte Cia de Teatro
- Data: 24 de outubro de 2026, às 19h30
- Local: Centro Cultural Maria Helena Pires
- Endereço: Av. Manoel Guirado, 1898 – Teodoro Sampaio
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Dramaturgia: Igor Tributino e Léo Ramos. Direção: Léo Ramos. Orientação artística: Ana Luiza Bellacosta. Elenco: Cidinha Lifante, Igor Tributino e Léo Ramos. Produção: Viva Arte Cia de Teatro. Figurino e cenário: Andrew Duarte.
Ensaio Aberto – Coletivo Deforme
- Data: 25 de outubro de 2026, às 14h
- Local: Espaço Cultural Circo Lunar
- Endereço: R. Otávio Polidoro, 11 A – Vila Assis Brasil – Mauá
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Caroline Silveira, atriz; João Vitor Camargo, ator; Mirian Dionizio, atriz; e Victor David, ator.
Manduka: Às Margens – Amontoado Tatu Come De Tudo
- Data: 26 de outubro de 2026, às 14h
- Local: Praça da Matriz
- Endereço: Praça da Matriz – Centro – Tatuí
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Atuantes: Arielle Barbosa, Camila Barbagallo, Giuseppe Tomazela, Gustavo Rolim, Júlio Basile e Rafaela Joana. Designer de som: Ivan Freitas. Orientação: Robson Catalunha.
Caminhos Cruzados – Cia. Ziriguidum
- Data: 31 de outubro de 2026, às 20h
- Local: Auditório Municipal Frei Galvão
- Endereço: R. Comendador Rodrigues Alves, 48 – 1º andar – Centro – Guaratinguetá
- Classificação: 12 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Elenco: Juliana Luz, Marcelo Corrêa, Jafhy Borges, Madá Oliveira, Sophia Martins e Guilherme Depas. Texto e música: Guilherme Depas. Arranjo musical e sonoplastia: Xakota. Figurino: Juliana Luz. Produção: Jafhy Borges. Orientação: Ernani Sanches.
O Menino e a Girafa – Circos e Contos
- Data: 31 de outubro de 2026, às 14h
- Local: Coreto do Largo São Sebastião
- Endereço: Largo São Sebastião – Centro – Valinhos
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Direção geral, dramaturgia, concepção de cenário e figurino e criação dos números circenses: José Inácio. Músicas originais: Thierry Vinícius e Giovanni Rissato. Elenco: Giovanni Rissato, José Inácio, Leonardo de Lima e Thierry Vinícius.
PAPÉIS – Cia. Três Cabeças
- Data: 31 de outubro de 2026, às 15h
- Local: Sede da Cia. Teatral Filosofia de Coxia
- Endereço: R. Brás Cubas, 51 – Centro – Santo André
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Orientadora: Cíntia Alves. Dramaturgia: texto colaborativo. Figurino: Beatriz Rios. Cenário: Sarah Arsani e Luis Müller. Sonoplastia: Rodrigo Pinho. Divulgação: Gabrielle Felippe e Nicole Rezende. Elenco: Beatriz Rios, Gabrielle Felippe, Luis Müller, Rodrigo Pinho, Nicole Rezende e Sarah Arsani.
Também o céu – Coletivo Estilha
- Data: 31 de outubro de 2026, às 19h
- Local: USP Butantã
- Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 158 – Butantã – São Paulo
- Classificação: Livre
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Criação: Bruna Tovian, Danco, Fernanda Gama, Lucas Ramos, Miriellen Dollvik e Natalia Ueda. Orientação: André Sun. Dramaturgia: Coletivo Estilha. Provocação artística e teórica: Antônio Rogério Toscano. Composições musicais: Lucas Ramos. Produção: Estilha Coletiva. Assistente de produção: Pedro Máximo. Apoio: Escola de Arte Dramática.
O Rumor do Mar – Grupo Mascherati
- Data: 31 de outubro de 2026, às 18h
- Local: Il Servitore Ateliê
- Endereço: Av. Dr. Gentil de Moura, 956 – Ipiranga – São Paulo
- Classificação: 12 anos
- Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.
- Ficha técnica: Direção, dramaturgia e música: Eduardo Gotlib. Atores: Vitor Pimentel, Júlio Trindade e Jonas Santana. Atrizes: Tatiana Pimental, Iza Almeida e Laura Molinari. Preparação vocal e musical e músico: Mau Machado.