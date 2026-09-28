SP tem Mostras Regionais de Teatro em 18 cidades

O Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT) promove a orientação de grupos, companhias e coletivos de teatro - Foto: Fernando Nascimento/Governo de SP

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura , programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza ao longo dos meses de outubro e novembro a Mostra Regional de 2026 do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT). A programação reúne 20 grupos e coletivos de 18 municípios paulistas, com apresentações gratuitas que levam ao público os trabalhos desenvolvidos ao longo do processo de orientação artística do programa.

As Mostras Regionais expressam a força da produção em dança realizada em diferentes territórios de São Paulo. Ao aproximar artistas orientadores de grupos, companhias e coletivos locais, o Programa de Qualificação em Artes amplia o acesso à formação, estimula a troca de experiências e contribui para o desenvolvimento de novos trabalhos.

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O Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT) promove a orientação de grupos, companhias e coletivos de teatro de cidades de todas as regiões de São Paulo, aproximando artistas e fortalecendo processos de criação, formação e gestão.

A programação começa em Lençóis Paulista, com o grupo Aloá, que apresenta Lençóis em Retalhos nos dias 1º e 2 de outubro. No dia 3 de outubro, o Hysteria – Coletivo Teatral, de São Caetano do Sul, apresenta MPB – Mulheres Problemáticas Brasileiras, enquanto a Vidraça Cia. de Teatro, de Mogi Mirim, leva ao público Às Voltas de Malala. No dia 10 de outubro, a Cia. Teatral Filosofia de Coxia, de Santo André, apresenta DESEJO – A partir da obra de Luís Alberto de Abreu.

No dia 17 de outubro, a programação passa por Cubatão e Tupã. A Cia. Teatro Vinho & Alma apresenta Clownbaret dos Horrores, em Cubatão, enquanto o Grupo Ágape de Teatro realiza, em Tupã, Não foram… mas os intervalos são constantes. O Coletivo Transmutação, de São José do Rio Preto, apresenta Lendas Ribeirinhas no dia 20 de outubro, e o Grupo Taetro de Teatro, de Santos, apresenta O Homem da Flor na Boca, de Luigi Pirandello, no dia 23 de outubro.

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Cinco municípios recebem atividades no dia 24 de outubro. Em Jarinu, a Cia. Entre Arte apresenta Corpos em Trânsito. Em Paraguaçu Paulista, a Cia. Bambolina leva ao público A Galinha Sumiu!. O Coletivo Corpa apresenta Espirais, em São Sebastião; o Grupo Terceiro Andar participa da programação em Birigui; e a Viva Arte Cia de Teatro apresenta Quase Prontos, em Teodoro Sampaio.

A programação segue no dia 25 de outubro, em Mauá, com um ensaio aberto do Coletivo Deforme. No dia 26, o Amontoado Tatu Come De Tudo apresenta Manduka: Às Margens, em Tatuí.

O dia 31 de outubro concentra cinco apresentações. Em Guaratinguetá, a Cia. Ziriguidum apresenta Caminhos Cruzados. Em Valinhos, Circos e Contos leva ao público O Menino e a Girafa. A Cia. Três Cabeças, de Santo André, apresenta PAPÉIS. Na capital paulista, o Coletivo Estilha apresenta Também o céu e o Grupo Mascherati leva ao público O Rumor do Mar.

Serviço

Lençóis em Retalhos – Aloá

Datas: 1º e 2 de outubro de 2026

1º e 2 de outubro de 2026 Horários: 8h, no dia 1º; e 9h, no dia 2

8h, no dia 1º; e 9h, no dia 2 Local em 1º/10: Centro de Convivência do Idoso “Deputado Ricardo Izar”

Centro de Convivência do Idoso “Deputado Ricardo Izar” Endereço: Av. Carlos Drumond de Andrade – Núcleo Hab. João Zillo – Lençóis Paulista

Av. Carlos Drumond de Andrade – Núcleo Hab. João Zillo – Lençóis Paulista Local em 2/10: Espaço Cultural “Cidade do Livro”

Espaço Cultural “Cidade do Livro” Endereço : R. Pedro Natálio Lorenzeti, 286 – Centro – Lençóis Paulista

: R. Pedro Natálio Lorenzeti, 286 – Centro – Lençóis Paulista Classificação: a partir de 7 anos

partir de 7 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes de cada apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes de cada apresentação, na portaria. Ficha técnica: Dramaturgia: Ana Rita Leda, Gabriel Thiago, Léo Costa e Sabrina L. B. Direção: Gabriel Thiago. Elenco: Ana Rita Leda, Léo Costa e Sabrina L. B. Produção/Técnica: Beatriz Almeida e Rainara Pessôa.

Centro de Convivência do Idoso “Deputado Ricardo Izar”

Espaço Cultural “Cidade do Livro”

MPB – Mulheres Problemáticas Brasileiras – Hysteria – Coletivo Teatral

Data: 3 de outubro de 2026, às 16h

3 de outubro de 2026, às 16h Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Fundação das Artes de São Caetano do Sul Endereço: R. Visc. de Inhaúma, 730 – Oswaldo Cruz – São Caetano do Sul

R. Visc. de Inhaúma, 730 – Oswaldo Cruz – São Caetano do Sul Classificação: 14 anos

14 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Atrizes: Larissa Gabriela, Aline Cruz, Beatrice Quinelato, Júlia Igual e Maria Rosa. Orientação: Lara Hassum.

Às Voltas de Malala – Vidraça Cia. de Teatro

Data: 3 de outubro de 2026, às 10h

3 de outubro de 2026, às 10h Local: MAMM – Museu de Artes de Mogi Mirim

MAMM – Museu de Artes de Mogi Mirim Endereço: Rua Dr. Ulhoa Cintra, 399 – Centro – Mogi Mirim

Rua Dr. Ulhoa Cintra, 399 – Centro – Mogi Mirim Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Direção: Luiz Dalbo. Produção: Luiz Dalbo, Natália Valéria, Erika Candido e Ezequiel Willian. Elenco: Natália Valéria, Erika Candido e Ezequiel Willian. Iluminação e sonoplastia: Luiz Dalbo.

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DESEJO – A partir da obra de Luís Alberto de Abreu – Cia. Teatral Filosofia de Coxia

Data: 10 de outubro de 2026, às 19h

10 de outubro de 2026, às 19h Local: Sede da Cia. Teatral Filosofia de Coxia

Sede da Cia. Teatral Filosofia de Coxia Endereço: Rua Brás Cubas, 51 – Centro – Santo André

Rua Brás Cubas, 51 – Centro – Santo André Classificação: 12 anos

12 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Direção: Renan Pena. Assistência de direção: André Costa e Carlos Nemitz. Orientação artística: Aline Filócomo. Direção musical: Juan Reis. Finalização dramatúrgica: André Costa e Renan Pena. Arte gráfica: Carlos Nemitz. Produção: Kauã Hermelino.

Clownbaret dos Horrores – Cia. Teatro Vinho & Alma

Data: 17 de outubro de 2026, às 19h

17 de outubro de 2026, às 19h Local: Espaço Cultural Incena Brasil

Espaço Cultural Incena Brasil Endereço: R. Mal. Rondon, 250 – Jardim Costa e Silva – Cubatão

R. Mal. Rondon, 250 – Jardim Costa e Silva – Cubatão Classificação: 18 anos

18 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Elenco: Daiane Fercine, Douglas Lourenço, Juliana Fernandes, Nina Tcheska e Rejane Bar. Direção: Rejane Bar. Dramaturgia coletiva: Cia. Teatro Vinho & Alma. Iluminação: Claudia Alvarez. Sonoplastia: Renata Santos. Cenografia: Nina Tcheska e Claudia Alvarez.

Não foram… mas os intervalos são constantes – Grupo Ágape de Teatro

Data: 17 de outubro de 2026, às 20h

17 de outubro de 2026, às 20h Local: Sede

Sede Endereço: Rua Antonio José Lemos, 45 – Vila Independência – Tupã

Rua Antonio José Lemos, 45 – Vila Independência – Tupã Classificação: 12 anos

12 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Renato Gonzalez Rosa, Verônica Ribeiro da Silva de Santana, Vinícius Ferrari Daniel e Vitória Ribeiro Roque.

Lendas Ribeirinhas – Coletivo Transmutação

Data: 20 de outubro de 2026, às 19h

20 de outubro de 2026, às 19h Local: Sede da Cia. Apocalíptica

Sede da Cia. Apocalíptica Endereço: Rua General Osório, 1160 – Parque Industrial – São José do Rio Preto

Rua General Osório, 1160 – Parque Industrial – São José do Rio Preto Classificação: 7 anos

7 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Direção: Maria Clara Ferré. Produção executiva: Tiago Mariusso. Roteiro e palestra: Neny. Atores e atrizes: Blue Nogueira, Ágatha Renard, Stella e Wilma e Jorge. Músicos-atores: Cairo e Mayara.

O Homem da Flor na Boca – Grupo Taetro de Teatro

Data: 23 de outubro de 2026, às 20h

23 de outubro de 2026, às 20h Local: SESI Santos

SESI Santos Endereço: R. Nossa Sra. de Fátima, 366 – Centro – Santos

R. Nossa Sra. de Fátima, 366 – Centro – Santos Classificação: 16 anos

16 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Dramaturgia: Luigi Pirandello. Orientação: Fernando Aveiro. Direção: Maria Tornatore. Sonoplastia: Daniela Oliveira. Iluminação: Anderson Prado. Figurinos: Jô Mel e Laura Alves. Maquiagem: o grupo. Produção: Anderson Prado e Maria Tornatore. Assistente de produção: Vanessa Gomieiro. Elenco: Ailton Nascimento, Rafael França, Andrea Came e Maria Tornatore.

Corpos em Trânsito – Cia. Entre Arte

Data: 24 de outubro de 2026, às 10h

24 de outubro de 2026, às 10h Local: Teatro Municipal Pedro Amos Jarinu

Teatro Municipal Pedro Amos Jarinu Endereço: Av. Ver. João Pedro Ferraz – Dos Ivo – Jarinu

Av. Ver. João Pedro Ferraz – Dos Ivo – Jarinu Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Direção e concepção: Viviane Figueiredo. Assistência de direção: Debora Garcia. Dramaturgia: Viviane Figueiredo, a partir do processo de criação coletiva. Criação cênica: Cia. Entre Arte. Preparação corporal e direção de movimento: Viviane Figueiredo. Coordenação geral do grupo/direção de produção: Debora Garcia.

A Galinha Sumiu! – Cia. Bambolina

Data: 24 de outubro de 2026, às 19h30

24 de outubro de 2026, às 19h30 Local: Auditório das Faculdades Gammon

Auditório das Faculdades Gammon Endereço: Rua Prefeito Jayme Monteiro, 791 – Centro – Paraguaçu Paulista

Rua Prefeito Jayme Monteiro, 791 – Centro – Paraguaçu Paulista Classificação: 10 anos

10 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Texto e direção: Danilo Salomão. Orientação: Denilson Biguete. Cenário e figurinos: Ivan Pinto. Trilha sonora: Sam Moura. Elenco: Carlos Galvão, Danilo Salomão, Ivan Pinto, Raquel Dib, Sam Moura, Thais Campos e Thi Chavier.

Espirais – Coletivo Corpa

Data: 24 de outubro de 2026, às 17h

24 de outubro de 2026, às 17h Local: Arrasta Hostel

Arrasta Hostel Endereço: Alameda dos Robalos, 233 – Praia do Arrastão – São Sebastião

Alameda dos Robalos, 233 – Praia do Arrastão – São Sebastião Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Joaquim Caetano, Giulia Sartori, Rodrigo de Oliveira e Marina Piol.

Quase Prontos – Viva Arte Cia de Teatro

Data: 24 de outubro de 2026, às 19h30

24 de outubro de 2026, às 19h30 Local: Centro Cultural Maria Helena Pires

Centro Cultural Maria Helena Pires Endereço: Av. Manoel Guirado, 1898 – Teodoro Sampaio

Av. Manoel Guirado, 1898 – Teodoro Sampaio Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Dramaturgia: Igor Tributino e Léo Ramos. Direção: Léo Ramos. Orientação artística: Ana Luiza Bellacosta. Elenco: Cidinha Lifante, Igor Tributino e Léo Ramos. Produção: Viva Arte Cia de Teatro. Figurino e cenário: Andrew Duarte.

Ensaio Aberto – Coletivo Deforme

Data: 25 de outubro de 2026, às 14h

25 de outubro de 2026, às 14h Local: Espaço Cultural Circo Lunar

Espaço Cultural Circo Lunar Endereço: R. Otávio Polidoro, 11 A – Vila Assis Brasil – Mauá

R. Otávio Polidoro, 11 A – Vila Assis Brasil – Mauá Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Caroline Silveira, atriz; João Vitor Camargo, ator; Mirian Dionizio, atriz; e Victor David, ator.

Manduka: Às Margens – Amontoado Tatu Come De Tudo

Data: 26 de outubro de 2026, às 14h

26 de outubro de 2026, às 14h Local: Praça da Matriz

Praça da Matriz Endereço: Praça da Matriz – Centro – Tatuí

Praça da Matriz – Centro – Tatuí Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Atuantes: Arielle Barbosa, Camila Barbagallo, Giuseppe Tomazela, Gustavo Rolim, Júlio Basile e Rafaela Joana. Designer de som: Ivan Freitas. Orientação: Robson Catalunha.

Caminhos Cruzados – Cia. Ziriguidum

Data: 31 de outubro de 2026, às 20h

31 de outubro de 2026, às 20h Local: Auditório Municipal Frei Galvão

Auditório Municipal Frei Galvão Endereço: R. Comendador Rodrigues Alves, 48 – 1º andar – Centro – Guaratinguetá

R. Comendador Rodrigues Alves, 48 – 1º andar – Centro – Guaratinguetá Classificação: 12 anos

12 anos Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Elenco: Juliana Luz, Marcelo Corrêa, Jafhy Borges, Madá Oliveira, Sophia Martins e Guilherme Depas. Texto e música: Guilherme Depas. Arranjo musical e sonoplastia: Xakota. Figurino: Juliana Luz. Produção: Jafhy Borges. Orientação: Ernani Sanches.

O Menino e a Girafa – Circos e Contos

Data: 31 de outubro de 2026, às 14h

31 de outubro de 2026, às 14h Local: Coreto do Largo São Sebastião

Coreto do Largo São Sebastião Endereço: Largo São Sebastião – Centro – Valinhos

Largo São Sebastião – Centro – Valinhos Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Direção geral, dramaturgia, concepção de cenário e figurino e criação dos números circenses: José Inácio. Músicas originais: Thierry Vinícius e Giovanni Rissato. Elenco: Giovanni Rissato, José Inácio, Leonardo de Lima e Thierry Vinícius.

PAPÉIS – Cia. Três Cabeças

Data: 31 de outubro de 2026, às 15h

31 de outubro de 2026, às 15h Local: Sede da Cia. Teatral Filosofia de Coxia

Sede da Cia. Teatral Filosofia de Coxia Endereço: R. Brás Cubas, 51 – Centro – Santo André

R. Brás Cubas, 51 – Centro – Santo André Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Orientadora: Cíntia Alves. Dramaturgia: texto colaborativo. Figurino: Beatriz Rios. Cenário: Sarah Arsani e Luis Müller. Sonoplastia: Rodrigo Pinho. Divulgação: Gabrielle Felippe e Nicole Rezende. Elenco: Beatriz Rios, Gabrielle Felippe, Luis Müller, Rodrigo Pinho, Nicole Rezende e Sarah Arsani.

Também o céu – Coletivo Estilha

Data: 31 de outubro de 2026, às 19h

31 de outubro de 2026, às 19h Local: USP Butantã

USP Butantã Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 158 – Butantã – São Paulo

Av. Prof. Luciano Gualberto, 158 – Butantã – São Paulo Classificação: Livre

Livre Entrada: gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria.

gratuita. Ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação, na portaria. Ficha técnica: Criação: Bruna Tovian, Danco, Fernanda Gama, Lucas Ramos, Miriellen Dollvik e Natalia Ueda. Orientação: André Sun. Dramaturgia: Coletivo Estilha. Provocação artística e teórica: Antônio Rogério Toscano. Composições musicais: Lucas Ramos. Produção: Estilha Coletiva. Assistente de produção: Pedro Máximo. Apoio: Escola de Arte Dramática.

O Rumor do Mar – Grupo Mascherati