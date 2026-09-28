Entenda como funciona o serviço de acolhimento terapêutico para usuários de drogas

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O Serviço de Acolhimento Terapêutico Híbrido (SATH) oferece cuidado continuado a pessoas maiores de 18 anos com histórico de uso de substâncias psicoativas, em ambiente protegido e com foco na reconstrução de vínculos familiares, sociais e comunitários.
A modalidade integra a Rede de Política sobre Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e é dividida em duas fases: comunitária e residencial. Juntas, promovem cuidado integral, autonomia e reintegração social.
Diferentemente de instituições fechadas, o SATH funciona com acompanhamento interdisciplinar (assistência social, psicológica e socioeducativa), construção de projeto de vida e estímulo à convivência comunitária. O serviço também articula acesso à rede pública de saúde, assistência social, trabalho, cultura, lazer, esporte e educação.
Entre seus objetivos estão prevenir o agravamento de situações de vulnerabilidade, violência e ruptura de vínculos; incentivar a convivência familiar e comunitária; construir redes de apoio; e criar oportunidades de autonomia pessoal e social.
Na primeira fase, o acolhimento comunitário concentra a intervenção terapêutica voltada à recuperação e à reorganização psicossocioemocional. Na segunda, o acolhimento residencial — em caráter temporário, prepara para a reintegração social, com terapia familiar quando cabível, e fortalecimento da autonomia. Sem características institucionais, essa etapa se aproxima do modelo de um lar.
Os acolhidos também são preparados para o mundo do trabalho, com estímulo à educação financeira, respeitando às necessidades e expectativas individuais. O acesso ao serviço pode ser feito pelas redes do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) ou do SUS (Sistema Único de Saúde), na atenção psicossocial.
Implantado em 2023, o modelo vem sendo ampliado em todo o estado. Em 2026, os Serviços de Acolhimento Terapêutico e as Repúblicas somam 41 unidades e 1.700 vagas: sendo 25 unidades de SATH híbrido masculino (1.000 vagas) e 2 unidades de SATH híbrido feminino (210 vagas).
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