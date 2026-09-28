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Entenda como funciona o serviço de acolhimento terapêutico para usuários de drogas

Atendimento é destinado a maiores de 18 anos com histórico de uso de substâncias psicoativas e combina acolhimento comunitário e residencial

28/09/2026 07h19
Por: Redação Fonte: Secom SP
A modalidade integra a Rede de Política sobre Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social
A modalidade integra a Rede de Política sobre Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social

O Serviço de Acolhimento Terapêutico Híbrido (SATH) oferece cuidado continuado a pessoas maiores de 18 anos com histórico de uso de substâncias psicoativas, em ambiente protegido e com foco na reconstrução de vínculos familiares, sociais e comunitários.

A modalidade integra a Rede de Política sobre Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e é dividida em duas fases: comunitária e residencial. Juntas, promovem cuidado integral, autonomia e reintegração social.

Diferentemente de instituições fechadas, o SATH funciona com acompanhamento interdisciplinar (assistência social, psicológica e socioeducativa), construção de projeto de vida e estímulo à convivência comunitária. O serviço também articula acesso à rede pública de saúde, assistência social, trabalho, cultura, lazer, esporte e educação.

Entre seus objetivos estão prevenir o agravamento de situações de vulnerabilidade, violência e ruptura de vínculos; incentivar a convivência familiar e comunitária; construir redes de apoio; e criar oportunidades de autonomia pessoal e social.

Como funciona

Na primeira fase, o acolhimento comunitário concentra a intervenção terapêutica voltada à recuperação e à reorganização psicossocioemocional. Na segunda, o acolhimento residencial — em caráter temporário, prepara para a reintegração social, com terapia familiar quando cabível, e fortalecimento da autonomia. Sem características institucionais, essa etapa se aproxima do modelo de um lar.

Os acolhidos também são preparados para o mundo do trabalho, com estímulo à educação financeira, respeitando às necessidades e expectativas individuais. O acesso ao serviço pode ser feito pelas redes do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) ou do SUS (Sistema Único de Saúde), na atenção psicossocial.

Números do serviço

Implantado em 2023, o modelo vem sendo ampliado em todo o estado. Em 2026, os Serviços de Acolhimento Terapêutico e as Repúblicas somam 41 unidades e 1.700 vagas: sendo 25 unidades de SATH híbrido masculino (1.000 vagas) e 2 unidades de SATH híbrido feminino (210 vagas).

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