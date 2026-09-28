Previsão do tempo para terça-feira (29), em SP: temperaturas elevadas

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 18 e 34 graus.

A atuação de um sistema meteorológico, associada à aproximação e à passagem de uma frente fria, deverá provocar mudanças nas condições de tempo em todo o Estado de São Paulo.

Nesta terça-feira, dia 29, as temperaturas seguirão elevadas, com sensação de calor e abafamento. Há previsão de pancadas de chuva isoladas, eventualmente em maior intensidade, acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda isolada de granizo.

Recomenda-se atenção para alagamentos, enxurradas e quedas de galhos e árvores. Evite áreas alagadas e não atravesse vias ou córregos com acúmulo de água.

Acompanhe os avisos oficiais da Defesa Civil realizando o cadastrado enviando o seu CEP por SMS para o número 40199.