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Mostra inédita reúne 100 obras brasileiras e chinesas em SP

O Museu da Energia, em São Paulo, recebe “O Cavalo na Arte Sino-Brasileira”, exposição inédita com mais de 100 obras que percorrem a produção artística da Dinastia Han até a arte contemporânea. O projeto reúne artistas brasileiros e chineses e int...

28/09/2026 17h33
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Fotógrafo: João Liberato
Fotógrafo: João Liberato

O Museu da Energia, em São Paulo, recebe a exposição inédita "O Cavalo na Arte Sino-Brasileira", com mais de 100 obras brasileiras e chinesas que percorrem diferentes períodos da história da arte, da Dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.) à produção contemporânea. A mostra reúne pinturas, esculturas, desenhos e outras manifestações artísticas que exploram diferentes representações e significados atribuídos ao cavalo ao longo do tempo.

Com curadoria de Anna Paola Baptista e Clay D’Paula, a exposição reúne obras de Djanira, Francisco Faria, Sofia Borges, Flávia Junqueira, Leandro Júnior e Hua Tunan, além de peças provenientes de importantes instituições brasileiras e coleções privadas do Brasil e da China. Entre os destaques estão obras do artista chinês Hua Tunan, apresentadas pela primeira vez na América Latina.

Para Clay D’Paula, curador da exposição, a mostra proporciona uma experiência estética singular. Segundo ele, as obras revelam o fascínio atemporal pelo cavalo na arte, em uma exposição marcada por erudição e encanto.

A exposição integra a programação do Brasinês: Festival Internacional Sino-Brasileiro, realizado até 22 de novembro de 2026, em São Paulo. O festival promove um encontro entre o Brasil e a China por meio das artes visuais, literatura, gastronomia e experiências sensoriais, dentro da programação do Ano Cultural Brasil-China.

O Cavalo de Fogo é o tema central da exposição e está associado a um ciclo de 60 anos na astrologia chinesa. O animal foi escolhido como símbolo de movimento, transformação, energia e renovação. A temática também estabelece uma conexão com o próprio Museu da Energia: antes da eletricidade, o cavalo era uma das principais forças de movimento utilizadas pelo ser humano, enquanto o fogo representa uma das primeiras formas de energia dominadas pela humanidade.

A partir dessa relação, a exposição investiga como o cavalo foi representado em diferentes períodos e culturas. A mostra está dividida em cinco núcleos: "A Prática da Representação", sobre o cavalo como inspiração para a arte; "Poder, Glória e Serventia", dedicado à relação do animal com força e poder; "Mitos e Símbolos", sobre o imaginário fantástico; "Diversão e Alegria", que explora seu aspecto lúdico; e "Confluências Culturais", que aproxima referências brasileiras e chinesas, com destaque para o imaginário do Cavalo de Fogo.

De acordo com a Anna Paola Baptista, também curadora da mostra, a exposição aborda diferentes facetas do tema para destacar características marcantes do cavalo, como a combinação entre potência e beleza, força e graça.

Entre as instituições que contribuíram com peças estão o MASP, o Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Ipiranga e o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, além de coleções privadas brasileiras e chinesas. A experiência também se estende aos jardins do Museu da Energia, onde estão instaladas obras de maior dimensão.

Conforme Salete da Hora, presidente do Conselho de Administração da Fundação Energia e Saneamento, a realização do festival no Museu da Energia reforça a vocação do espaço como local de encontro, diálogo e produção de novas conexões entre diferentes públicos e culturas. Segundo ela, a aproximação entre Brasil e China por meio das artes também amplia o olhar sobre as características que aproximam e diferenciam os dois países.

Além da exposição, o Brasinês promove saraus de literatura, encontros de poesia, experiências gastronômicas que aproximam sabores brasileiros e chineses, atividades sensoriais e imersivas e programação para toda a família.

A exposição "O Cavalo na Arte Sino-Brasileira" é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela CTG Brasil, com apoio da Lei Rouanet e do Museu da Energia de São Paulo, além de outros patrocínios diretos.

Serviço:

Exposição: O Cavalo na Arte Sino-Brasileira Local: Museu da Energia de São Paulo Período: até 22 de novembro de 2026 Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h. Fechado às segundas-feiras Ingressos: terça-feira, gratuitos. De quarta a sexta, R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Sábados e domingos, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Ingresso família: R$ 80 Professores da rede pública e privada: gratuito todos os dias, mediante comprovação de vínculo

Festival: Brasinês: Festival Internacional Sino-Brasileiro Período: até 22 de novembro de 2026 Programação: www.brasines.com

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