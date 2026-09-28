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FlipMilhas integra aplicativo, blog e rede de afiliados

A empresa de turismo passa a operar plataforma de passagens, aplicativo para Android e iOS, conteúdo especializado e parcerias com criadores em uma única jornada digital, em um ano em que a aviação comercial brasileira transportou 129,6 milhões de...

28/09/2026 17h06
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação/FlipMilhas
Divulgação/FlipMilhas

A FlipMilhas ampliou seu ecossistema digital com a integração de quatro frentes voltadas ao planejamento de viagens. Além da plataforma de pesquisa e contratação de passagens aéreas, hospedagens, pacotes e negociação de milhas, a empresa passou a articular o aplicativo para celular, a produção de conteúdo especializado no blog e o relacionamento com criadores por meio de um programa de afiliados. O movimento conecta etapas que antes eram tratadas de forma isolada, da primeira pesquisa até a contratação dos serviços.

A reorganização dos canais ocorre em um momento de expansão do transporte aéreo no país. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram transportados 129,6 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, o maior volume desde o início da série histórica e a primeira vez que o setor superou a marca de 120 milhões de viajantes em um único ano. Conforme os dados da agência, o mercado doméstico respondeu por 101,2 milhões de passageiros, alta de 8,4% em relação a 2024.

Com mais pessoas em deslocamento, cresce também a procura por ferramentas que permitam comparar tarifas, compreender as condições dos bilhetes e organizar diferentes etapas da viagem em ambiente digital. Esse comportamento tem levado empresas do setor a distribuir sua operação entre site, celular, conteúdo e parceiros, em vez de concentrar a jornada em um único canal.

Plataforma amplia os serviços relacionados à viagem

A FlipMilhas iniciou sua atuação no segmento de passagens emitidas com milhas e ampliou gradualmente o escopo dos serviços oferecidos ao viajante. Atualmente, a plataforma reúne passagens nacionais e internacionais, hospedagens, pacotes de viagem e uma área destinada à cotação e à venda de milhas. Segundo a empresa, a operação ultrapassou a marca de 100 mil passagens vendidas ao longo de mais de cinco anos de atividade.

A ampliação dos serviços levou à criação de novos canais para atender momentos distintos da jornada, desde a consulta inicial até o planejamento dos demais componentes do deslocamento.

"Transparência, segurança e responsabilidade sempre foram pilares do meu trabalho. Na FlipMilhas, construímos uma empresa sólida, com processos claros, atendimento estruturado e compromisso real com o cliente. Mais do que números, os resultados representam uma confiança construída diariamente, com seriedade e respeito a cada pessoa que escolhe viajar conosco", afirma Arthur Barroso, CEO e fundador da FlipMilhas.

Aplicativo leva a operação para o ambiente móvel

Uma das frentes integradas é o aplicativo da empresa, disponível para dispositivos Android na Google Play e para iPhone na App Store. A ferramenta transfere parte dos serviços para o celular e permite que o usuário consulte alternativas de passagens nacionais e internacionais, hospedagens, pacotes personalizados e opções relacionadas a pontos e milhas.

A presença no ambiente móvel acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que utiliza o telefone não apenas para buscar destinos, mas também para comparar alternativas e acompanhar as etapas da compra. O canal funciona como extensão do site e mantém as mesmas categorias de serviço disponíveis na versão para navegador.

Conteúdo passa a apoiar as decisões do viajante

Outra área incorporada à estratégia é o blog da empresa, estruturado para reunir informações sobre passagens aéreas, bagagem, hospedagens, pacotes, destinos, pontos e programas de fidelidade. Os materiais tratam de dúvidas capazes de influenciar o custo e a experiência da viagem, como regras tarifárias, franquia de bagagem, conexões, cancelamentos, documentação e utilização de milhas.

A proposta é complementar a pesquisa comercial com explicações que ajudem o consumidor a compreender as condições de cada serviço. O formato permite que temas de maior complexidade sejam apresentados em linguagem acessível antes que o passageiro conclua uma decisão de compra.

Programa aproxima criadores e parceiros digitais

A ampliação do ecossistema inclui ainda o programa de afiliados, direcionado a criadores de conteúdo, profissionais do turismo e parceiros digitais interessados em divulgar passagens, hospedagens e pacotes. Os participantes recebem um link individual que identifica as vendas originadas por seus canais e acompanham cliques, vendas e comissões por meio de um painel. O modelo não exige exclusividade e permite que blogs, sites, canais de vídeo e perfis de redes sociais incorporem serviços de viagem aos conteúdos produzidos para suas audiências.

A estratégia de posicionamento orgânico nas frentes de conteúdo e de afiliados está sob responsabilidade de Leandro Garcia, Head do Programa de Afiliados da FlipMilhas, em trabalho conduzido junto a outros canais e ações da equipe. A empresa também desenvolve materiais educativos para orientar os participantes sobre o funcionamento da plataforma e as características dos serviços divulgados.

"A estratégia conecta conteúdo, busca orgânica e relacionamento com criadores. O objetivo é fazer com que a FlipMilhas esteja presente em diferentes momentos da pesquisa do viajante, oferecendo informação antes da compra e criando novos pontos de contato por meio de parceiros que conhecem as dúvidas de suas audiências", explica Garcia.

Integração dos canais orienta a nova etapa

Com plataforma, aplicativo, blog e programa de afiliados em operação conjunta, a empresa passa a atuar em estágios distintos da jornada digital do viajante. O site concentra a pesquisa e a contratação, o aplicativo amplia o acesso pelo celular, o blog organiza as informações de apoio e a rede de afiliados cria um canal de distribuição por meio de parceiros, sem que a visibilidade dependa de uma única origem.

A companhia informa que pretende seguir ampliando os conteúdos, as funcionalidades digitais e os recursos oferecidos aos afiliados, acompanhando o crescimento do mercado brasileiro de viagens e as mudanças no comportamento de pesquisa e compra dos passageiros.

Para mais informações, basta acessar: https://flipmilhas.com/

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