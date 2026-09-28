Realme e Fluxo W7M anunciam parceria no gaming

A realme anuncia o Fluxo W7M, clube de esports e entretenimento do Brasil, como seu novo parceiro no universo gamer. A colaboração amplia a presença da marca no cenário de games e combina a atuação do Fluxo W7M em conteúdo, creators e comunidade com a proposta da realme de levar tecnologia e performance para diferentes perfis de jogadores.

A parceria contará com ações de influenciadores com atuação no universo gamer, produção de conteúdo e livestreams, mostrando como os smartphones da realme acompanham diferentes momentos da rotina de quem joga, desde partidas casuais até títulos que demandam maior desempenho diretamente pelo celular. A iniciativa também aproxima a realme de uma comunidade de games e do crescimento do mobile como uma das portas de entrada para novos jogadores.

Com a novidade, a marca passa a fazer parte de diferentes momentos da organização e da comunidade do Fluxo W7M. A parceria também estará presente nos uniformes utilizados em transmissões ao vivo, que contarão agora com o logo da realme, conteúdos de bastidores e campeonatos oficiais, conectando seus smartphones a diferentes modalidades competitivas e públicos dentro do ecossistema gamer.

"Estar ao lado do Fluxo W7M nos permite levar a realme para ainda mais perto de quem vive o universo gamer no Brasil. Queremos que nossos smartphones estejam presentes não apenas nos momentos de competição, mas também no conteúdo, na comunidade e na rotina de quem joga. Essa parceria une tecnologia, performance e entretenimento de uma forma muito conectada ao que buscamos construir com a nova geração", afirma Fang Chen, CMO da realme Brasil.

Para Bruno "Nobru" Goes, Sócio Fundador do Fluxo W7M e embaixador gamer da realme no Brasil, a colaboração acompanha a evolução da forma como a comunidade consome games e amplia as possibilidades de conexão entre marcas, creators e jogadores.

"Essa parceria com a realme faz muito sentido para o momento que estamos vivendo no Fluxo W7M e para a forma como a nossa comunidade consome games. O mobile ocupa um espaço cada vez maior nesse mercado, e a gente quer participar desse movimento de uma maneira que vá além de simplesmente colocar uma marca ao lado da nossa. A nossa ideia é usar a força do Fluxo W7M em conteúdo, creators e comunidade para mostrar o produto dentro do contexto em que ele realmente importa: na mão de quem joga. É aí que acreditamos que essa parceria pode gerar algo relevante para os dois lados", conta Bruno "Nobru" Goes.

Mestre da Performance

A parceria também coloca em evidência uma das características da nova realme 16 Series: performance desenvolvida para sessões de gameplay. O realme 16 Pro+ é o "Mestre da Performance", reunindo hardware e recursos voltados para jogadores que buscam desempenho e fluidez, inclusive em partidas prolongadas.

Com Snapdragon 7 Gen 4, chipset líder da categoria, tela AMOLED com taxa de atualização de até 144 Hz e brilho máximo de 6.500 nits, o aparelho foi desenvolvido para entregar comandos mais responsivos e fluidez durante as partidas. Em jogos como Free Fire, é possível alcançar até 120 FPS, enquanto o GT Mode otimiza CPU e GPU para aumentar a performance e a estabilidade do aparelho durante o gameplay.

O conjunto inclui um sistema de resfriamento que ajuda a controlar a temperatura do smartphone durante períodos prolongados de uso e a bateria Titan de 7.000 mAh, que permite sessões de jogo que podem ultrapassar 9 horas consecutivas, dependendo do título e das condições de uso. O carregamento de 80W contribui para reduzir o tempo necessário para voltar à ação.

A experiência gamer também conta com recursos desenvolvidos para auxiliar durante as partidas. O AI Gaming Coach funciona como um assistente durante o jogo, oferecendo orientações e informações em tempo real para ajudar o usuário a melhorar sua estratégia e desempenho. Já o Bypass Charge permite que a energia do carregador seja direcionada diretamente ao sistema durante o gameplay, reduzindo a dependência da bateria e contribuindo para diminuir o aquecimento durante sessões prolongadas.

A nova geração também traz recursos voltados para o uso no dia a dia. O realme 16 5G é outro modelo da linha que estará presente nessa parceria. O aparelho conta com bateria de 6.550 mAh e carregamento rápido de 45W, enquanto ambos os modelos da série combinam telas AMOLED de alta taxa de atualização com a nova realme UI 7.0, que inclui recursos como tradução em tempo real, transcrição por IA e integração com o Google Gemini Live.